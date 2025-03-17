七人欖球｜社區七人欖球計劃展開　基層家庭親訪啟德體驗欖球賽

七人欖球是香港每年3月的主調，隨着香港國際七人欖球賽將於3月28至30日於啟德主場館上演，「賽馬會社區七人欖球計劃」亦正式開始，計劃將以不同活動及運動項目，在社區宣揚正向價值觀。



賽馬會社區七人欖球計劃於3月舉辦不同活動，重點項目包括3月2日和9日的多元運動體驗日，精英運動員分享會暨嘉年華則於過去周末日（3月15及16日）在奧海城舉行。

「賽馬會社區七人欖球計劃」開幕禮。（公關提供）

嘉年華設有7項運動為主題的攤位遊戲，共約1380名中小學生參與，活動中有多名精英運動員分享成長經驗，例如七欖港將李卡度和潘慧欣、港足陳肇鈞、霹靂舞施嘉鑫、見習騎師黃寶妮，以及體操港將兼橄欖成長基金大使黃曉盈等。

開幕禮上，黃曉盈表示：「作為體操運動員，我明白運動對青少年成長有多重要。這次活動不僅讓孩子們玩得開心，還能體驗到欖球和其他運動的樂趣，對他們的發展很有幫助。我很開心能以大使身份幫手推廣，期待看到更多孩子透過運動找到自信和快樂！」

欖球港將李卡度帶領兒童感受欖球樂趣。（公關提供）

港腳陳肇鈞參與「賽馬會社區七人欖球計劃」。（公關提供）

除了各項場外活動，香港國際七人欖球賽的比賽日期間，亦有「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」、「賽馬會七人欖球賽學校導賞團」和「賽馬會小型欖球表演賽」，等，讓社區各階層一起參與七欖盛事。

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「賽馬會社區七人欖球計劃」重點活動一覽

3月2及9日 多元運動體驗日

3月15及16日 賽馬會精英運動員分享會暨嘉年華

3月28至29日 賽馬會小型欖球表演賽

3月28日 賽馬會七人欖球欖球賽學校導賞團

3月28至30日 賽馬會社區七人欖球賽體驗日

