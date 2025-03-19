國際賽出擊｜沙特阿拉伯勢頹　冷敲國足客勝

2026世界盃亞洲區第3圈外圍賽重揭戰幔，國足雖然是C組的包尾大幡，但其實距離次席的澳洲僅1分，如果今場作客沙特阿拉伯能全取3分，整個出線形勢便會逆轉。

（球賽編號：FB9191，3月21日 02:15開賽，港台電視32台直播）



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這一圈分3組角逐，每組6隊，首兩名獲得世界盃入場券，第3、4名則晉級第4圈；國足位處C組雖然6戰得6分暫列榜末，但同組其實除了榜首的日本獲16分一枝獨秀外，次席的澳洲也僅得7分，排第3至5位的印尼、沙特及巴林跟中國一樣只得6分。因此，國足爭取直接出線並非不可能。

沙特阿拉伯隊長艾杜沙利經驗豐富，擁有94頂喼帽。（Getty Images）

國足在本圈首仗曾作客以0：7慘負日本，但之後漸入佳境，近3場取得2勝1負，先後擊敗了印尼及巴林，上仗則僅以1：3不敵實力超群的日本；國足為應付沙特，特意友賽中東球隊科威特，並以3：1取勝。

國足今仗有多名經驗豐富的老將缺陣，包括武磊、阿蘭及費南多。不過，新入籍的塞爾吉尼奧及18歲小將王鈺棟值得留意，前者在山度士出身，司職進攻中場，曾效力鹿島鹿角；王鈺棟在U20亞洲盃表現出色，獲譽「中國麥巴比」，今場或是球隊的秘密武器。

國足新秀王鈺棟在U20亞洲盃表現出色，今次將爭取首次替大國腳上陣。（Getty Images）

沙特名帥文仙尼於去年10月離職，曾於2019至2023年執掌帥印的法籍教練連納特崔護重來，但戰績一般，7戰只得3勝1和3負；因此，儘管沙特近7次對賽取得4勝2和1負，但國足近況較佳，今場一於冷吼國足客場獲勝。

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