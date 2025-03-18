田徑｜田總選出年度最佳運動員 張紹衡、呂麗瑤分奪星中之星

中國香港田徑總會周二（18日）舉行周年頒獎禮，分別選出男、女子最佳運動員及最佳青年運動員，當中兩名跨欄港將張紹衡及呂麗瑤包辦「大獎」星中之星。



田總選出最佳男子運動員。（高詩琦攝）

頒獎禮上，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席擔任頒獎嘉賓，男、女子最佳運動員各有6名，男子最佳是張紹衡、張宏峰、刁俊稀、金智武、謝覺偉及林穎彰；女子最佳則是陳佩琦、羅映潮、盛楚殷、屈旨盈，正在英國訓練的俞雅欣及赴美受訓的呂麗瑤。當中張紹衡和呂麗瑤分別獲選男子及女子「星中之星」，後者因正在美國訓練而未有現身頒獎禮。

張紹衡去年5月在香港田徑錦標賽男子110米跨欄，跑出13.77秒的佳績，他對獲獎感驚喜：「升上成年組競爭大了好多，去年努力做到13.77秒，距離香港紀錄（13.74秒）差0.03秒，希望今年可以挑戰師兄陳仲泓的紀錄。」他除了以5月在韓國舉行的亞洲錦標賽為目標，也希望參加11月的全運會及明年的亞運會，又強調「跨欄小隊」內良性競爭、互相推動，對於女子星中之星由跨欄女將呂麗瑤獲得，他喜道：「好鼓舞，香港跨欄一點都不輸蝕，我們都努力去追趕。」

田總2024年度男子「星中之星」張紹衡。（高詩琦攝）

男子最佳青年運動員的「星中之星」是短跑小將吳君浩，他去年在亞洲U20田徑錦標賽，在男子200米奪得銀牌，同時和隊友合作在4x100米接力奪銀牌；他其後再在全國青年U20錦標賽封王，同年U20世界錦標賽亦打入決賽，獲得第7名，4x100米接力也打入決賽，成績突出。談到獲獎，他指出接力隊友也值得獲獎，「但他們年紀比我小，之後還有機會」，談到未來目標，他希望專注成績較好的200米，未來目標是參加成年組比賽，「希望可以在亞錦賽和全運會爭取打入決賽。」

田總2024年度男子及女子青年「星中之星」吳君浩（左）、賈慧妍（右）。（高詩琦攝）

跳遠女將賈慧妍獲選女子「星中之星」，她去年在全港學界精英田徑賽跳出6.14米，刷新香港青年紀錄，正在應考DSE的她說：「拿到這個獎有運氣，大家成績都很好，這個獎給了我一個肯定，因為今年是我最後一年青年了。」她未有因公開試停止練習，希望完成DSE後，能進一步跳到6.2米，同時也以參加成年組的亞錦賽和全運會為目標。