女足最前線｜女子澳職過關2串1　坎培拉主勝串西悉客勝

今周國際賽期，大部分聯賽暫息干戈，但女足賽事卻仍然上演，女子澳職今周便有悉尼兩支榜末份子 FC悉尼及西悉尼流浪者，分別作客坎培拉聯及珀斯光輝。

（球賽編號：FB9252，3月22日 13:00開賽，HOY TV 76台直播）



FC悉尼女足現時以19戰得16分排「尾二」，今場作客第7位的坎培拉聯凶多吉少；後者今季主場表現不俗，10戰4勝4和2負，近5場主場更是3勝2和，相反FC悉尼作客卻未贏過，8戰只得1和7負，近3場更全部敗陣。

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坎培拉聯女足的美國守將艾辰，上仗對西部聯時入了一球，卻又擺了烏龍。（Getty Images）

坎培拉聯現時以19戰24分排第7，落後第5及第6位的布里斯班獅吼及中岸水手僅1分，仍有機會躋身季後賽，因此戰意肯定比FC悉尼高得多。坎培拉聯的美國守將艾辰（Madison Ayson）亦要挽回名聲，這名陣中唯一非澳紐籍球員上仗對西部聯時，攻入個人首個聯賽入球，可是在完場前卻「擺烏龍」，連累球隊作客以3：4落敗。

FC悉尼女足今季作客未贏過，只得1和7負。（Getty Images）

對賽往績方面，FC悉尼稍佔上風，近6次交手取得3勝1和2負，但若只計作客，近兩次造訪坎培拉聯都敗走；今仗一於捧坎培拉聯主場揚威。

珀斯光輝女足主場3連勝，士氣正盛。（Getty Images）

至於同日另一場賽事（球賽編號：FB9272，3月22日17:00開賽，HOY TV 76台直播），以15分敬陪末席的西悉尼流浪者，今周作客第10位的珀斯光輝卻有望奏捷；西悉尼近況不俗，近4場聯賽取得3勝1負，而且場場有入球，4場入了9球，攻力強勁；對賽上亦佔上風，她們近8次面對光輝取得5勝2和1負，因此今仗可冷吼這個包尾大幡開出「客勝」。

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西悉尼流浪者女足的莎維斯卡（Sienna Saveska）今季攻入7球，是球隊的首席射手。（Getty Images）

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