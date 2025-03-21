世界盃外圍賽｜國足集訓大半個月不敵沙特　主帥：困境下表現出色

國足在世界盃亞洲區外圍賽第三輪作客0：1不敵沙特阿拉伯，繼續以6分排在C組榜尾，不僅有林良銘領紅，還有兩名主將受傷，下周回歸主場對澳洲面臨傷停問題。

雖然國足為了今輪世盃外備戰大半個月，仍遭敗仗，主帥伊雲高域則指球隊在艱苦條件下，表現仍然出色。



國足作客沙特阿拉伯。（路透社）

國足今輪世盃外先作客沙特阿拉伯、再在3月25日回歸主場對澳洲，為了爭取打入世界盃，大軍由3月初已開始在北京、杜拜、沙特首都利雅德集訓，惟首仗作客沙特已諸事不順，林良銘踢中對手頭部直紅離場，10人應戰下輸0：1，蔣光太和高准翼先後受傷、加上王上源領黃牌後下場對澳洲也需停賽，對澳洲一戰將會相當艱難。

林良銘半場前直紅離場，令國足大失預算。（Getty Images）

主帥伊雲高域賽後稱，國足並非毫無準備地來到沙特，但沙特的配合很有默契，「我們踢少一人，對手擁有技術高超的球員，令比賽對我們來說變得更艱難。」他又指今場的換人全都是意外：「感謝球員們在艱苦的條件下，仍有這樣出色的表現，我們要盡快把注意力轉移到下一場。」

伊雲高域指出，國足在艱難的處境下表現仍出色。（Getty Images）

國足目前在世盃外第三輪C組，與印尼和巴林同得6分下，因得失球差排在榜尾第6名，需要至少獲得第4名，才能免於出局。國足下周需對澳洲，6月的最後兩場賽事則會先作客印尼、再在主場對巴林。

伊雲高域正是去年的3月21日首次正式帶領國足比賽，他的第一場賽事是作客2：2賽和新加坡，一年間執教11場比賽，共得3勝2和6負。不過伊雲高域的帥位在今輪國際賽後又能否保住呢？