黃澤林邁亞密大師賽負澳洲球手禾頓　32強止步仍創香港網球最佳

黃澤林（Coleman Wong）以「香港網球係得㗎」的信念，在邁亞密網球大師賽展開神奇之旅。由香港首人在ATP 1000級別賽事正賽圈取勝，到香港首人在ATP 1000級別賽事晉級32強，兼以世界排名182的身份力克世界排名14的高手，黃澤林連番送給香港人驚喜，香港網球歷史，他以汗水改寫。

香港周一（24日）晚上，黃澤林面對澳洲球手阿當禾頓（Adam Walton），雙方激戰2小時多，黃澤林最終憾負1：2，但他的表現已經證明，香港網球足以在世界體壇立足。



禾頓世界排名89，比排182的黃澤林高93位。首盤由禾頓先發球並保住發球局，黃澤林也展現強勁的發球優勢，第八個發球局更打出「Love Game」令禾頓「捧蛋」。第九局，黃澤林打得更加進取，以落點刁鑽的抽擊向禾頓施壓，終在關鍵時刻打破對方發球局，領先5：4。

輪到自己的發球局，黃澤林只要保發就能先取首盤，他更開出一記時速196公里的「Ace球」，可惜一次失誤導致發球局不保，雙方打成5：5，黃澤林之後被打出一局「Love Game」，落後5：6。黃澤林此時必須保發才有望保住首盤，強大心理質素令他頂住壓力，扳平6：6，令賽事進入「Tie Break」。

黃澤林在「Tie Break」表現神勇，以一記妙絕「超身球」（Passing Shot）反先3：2；惟回球出界令他被追平5：5，雙方再打至6：6。禾頓轟出「Ace球」領先7：6，加上黃澤林再次回球出界，禾頓在「Tie Break」勝8：6，黃澤林以盤數0：1落後。

黃澤林（Coleman Wong）相信，香港網球實力足以在世界佔一席位。（Getty Images）

第二盤黃澤林首先發球即被對手破發，加上禾頓保住發球局，黃澤林落後0：2，陷入苦戰。「Ace球」成為黃澤林重振士氣的武器，雖然第三局打得驚險，但最終也保發追至1：2。完成五局後雙方小休，黃澤林在第六局趁禾頓精神不太集中與之拉鋸，兩人多次在「刁時」你來我往，最終黃澤林打破對手發球局扳平。

第七局黃澤林打出「Love Game」反先4：3。關鍵第九局，黃澤林差點被禾頓破發，幸他在關鍵時刻再轟出「Ace球」，有驚無險保發領先5：4。進入第十局前，黃澤林在場邊以一句「得嘅」為自己打氣，他亦「言出必行」在此局破發，以6：4取得第二盤，雙方進入第三盤決勝。

第三盤開賽雙方各自保發，黃澤林不斷以「有嘅」、「好波」、「頂住」鼓勵自己，禾頓也咬緊牙關應戰，不斷加力兼壓上網前。保發後領先4：3，黃澤林今場第二次呼喚治理員，治理員替他按摩大腿肌肉紓緩不適。來到盤末，黃澤林在第九局被禾頓破發，落後4：5，禾頓只要之後保住發球局便贏得這場比賽。

面對巨大壓力的黃澤林雖然沉着應戰，但一記回球落網令禾頓第一次出現「Match Point」，禾頓亦把握這個優勢，以6：4取得第三盤，黃澤林以盤數1：2惜敗，32強止步。

黃澤林檔案

年齡：20歲

世界排名：182（截至3月24日）

最高世界排名：128（2024年9月30日）

身高：1.91米

握拍：正手右手、反手雙手

教練：James Allemby

