英超特攻｜英足盃8強白禮頓迎諾定咸森林　海鷗森林「大」搜查

國際賽期過後，周末卻不是英超回歸，而是先上演足總盃8強賽事，其中矚目一戰，是白禮頓主場迎擊諾定咸森林，主隊早前在聯賽曾慘吞森林7隻光蛋，今場誓要一雪前恥。

（球賽編號：FB9471，3月30日01:15開賽，Now TV 651台直播）



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雖然今季森林異軍突起，進佔聯賽三甲，但其攻擊力不算很強，所以誰也難料到，今年2月1日他們主場面對白禮頓時，可以大勝7：0；該將中鋒基斯活特（Chris Wood）更大演帽子戲法。

日本球星三笘薰盤扭技術精湛，是白禮頓前線的攻擊主力。（Getty Images）

不過，白禮頓其後知恥近乎勇，接下來的7仗法定時間內取得5勝2和，當中包括在足總盃先後淘汰強敵車路士與紐卡素。 如果單計主場賽事，白禮頓近期更錄得4連勝；值得留意的是，這4場總入球悉數多於2球。

森林的晉級過程卻驚險得多，對上兩圈面對英甲的埃克塞特及英超下游的葉士域治，都要戰至互射12碼才告險勝；不過，這兩場森林正選都收起了中場靈魂人物基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）及基斯活特，預料到8強階段，不容再留力。

33歲老將基斯活特今季貢獻了18個聯賽入球，是森林的首席射手。（Getty Images）

兩軍對賽方面，近6場各勝2場打和2場，可謂平分秋色；白禮頓戰意旺盛，森林勝在防守緊韌，勝負難料下，不如轉博「入球大」，除了因為白禮頓主場入球率高外，兩軍近5次交手有4次總入球都超過2球，所以今仗料再出現「大」手交易。

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