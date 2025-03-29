田徑｜羅映潮戰系列賽1500米奪亞軍曾曉彤封后　陳佩琦膺百米飛人

今周末日的香港體壇十分熱鬧，除了香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽），灣仔運動場亦上演「香港田徑系列賽2025–系列賽二暨十項全能」。現役馬拉松「一姐」羅映潮轉戰女子1500米，以4分41.64秒奪得亞軍，冠軍是曾曉彤，時間為以4分39.89秒，季軍則是跑出4分57.68秒的吳卓妤。

短跑方面，一眾港將與來自新加坡的特邀選手同場較技，陳佩琦以11.80秒榮膺女子百米飛人，男子100米則由新加坡的陳峰以10.50秒奪得。男子110米跨欄，新加坡的洪晨翔以13.81秒掄元；女子100米跨欄，廖海茵以13.92秒封后。



曾曉彤（前）、羅映潮（後）。（田總提供）

「香港田徑系列賽2025 – 系列賽二暨十項全能」首天賽事成績

男子組

110米跨欄

冠軍 洪晨翔（新加坡） 13.81秒

亞軍 廖曉朗（香港） 13.90秒

季軍 張紹衡（香港） 13.94秒

100米

冠軍 陳峰（新加坡） 10.50秒

亞軍 李康傑（香港） 10.53秒

季軍 馬景揚（香港） 10.58秒



女子組

100米跨欄

冠軍 廖海茵（香港） 13.92秒

亞軍 王淨蓉（新加坡） 14.45秒

季軍 黃芷璿（香港） 15.05秒

100米

冠軍 陳佩琦（香港） 11.80秒

亞軍 陳緒洳（新加坡） 11.86秒

季軍 庾沛怡（香港） 11.91秒

1500米

冠軍 曾曉彤（香港） 4分39.89秒

亞軍 羅映潮（香港） 4分41.64秒

季軍 吳卓妤（香港） 4分57.68秒

