七人欖球賽2025｜南看台資深球迷見證三代七欖　「氣氛從來不變」

香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽）首度移師啟德體育園主場館，能否把南看台從香港大球場轉移至啟德，是球迷們擔心的問題。一件件奇裝異服、因倒瀉啤酒而黏着鞋底的地版、混雜啤酒的奇怪氣味，似乎大家擔心的問題沒有發生。

啟德的南看台增設不少公共空間，站在看台後方與朋友邊暢飲邊聊天的Ian，穿上印有啟德字樣的Polo恤。對於香港七欖，他有超過40年經驗，1976年首年舉辦他已是座上客，就算時代如何變遷，香港七欖的氣氛還是不變。



南看台移至啟德，球迷同樣狂歡。（夏家朗攝）

在新落成的啟德主場館走上南看台，需要在場館外排隊再入場。踏入周末，南看台當然熱鬧，早在9時半開賽已有不少球迷聚集，隨賽事場數愈多，氣氛更加熱烈。從主場館的B閘走進南看台，經過被啤酒而弄得黏黏的樓梯，步上南看台的大空間，這是以往香港大球場沒有的部分，平台設有兩間酒吧，早已被排隊買酒、穿上千裝異服的球迷擠得水洩不通。

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經過主舞台、酒吧「Loong」一側的看台，後方設有不少空間，讓不想坐在看台的球迷們站在後方，一邊暢飲，一邊聊天，我在此處遇上穿着印有啟德、九龍字眼Polo恤的Ian。在香港土生土長的Ian名副其實是香港七欖常客，自1976年首年舉辦，他已經是座上客，斗膽問他年齡，他未有透露實際數字，只說自己是「6字頭」。

香港土生土長的球迷Ian，由1976年的首屆七欖已是座上客。（趙子晉攝）

香港七欖從首屆至今舉辦近50年，Ian僅在沙士一年缺席。從跑馬地的港會場，到香港大球場，再到如今在簇新的啟德場館，Ian見證三個不同年代的香港七欖，「首屆在跑馬地（香港足球會）舉辦，當時場地還有跑道，然後搬到香港大球場，如今再來到啟德，新場館太出色了，有天幕、有冷氣，十分舒適，除了買啤酒的人龍太長外，沒有太多可挑剔的地方。」

香港七欖在全球享負盛名，啟德南看台後可看到維港景色，正是展示香港美麗的一面，「我身後（南看台）的大玻璃建築，看到美麗的海港，彷彿向世界展開雙臂，正好展示香港是一個國際城市，人們可以自由地享受生活，看到香港正在復蘇真是高興。」

南看台少不了裝扮「火辣」的球迷。（夏家朗攝）

見慣風浪的Ian，看着前方裝扮成醫生的球迷，推着清潔車走來走去，他依然十分淡定，畢竟他都曾經輕狂過，「我都曾經年輕過，在看台與朋友暢飲狂歡，氣氛從來不變，是最好的時光。」Ian笑言不太記得當年的輕狂事蹟。

「這是個演變！」走過3個不同的場館，Ian認為是愈來愈好，而他隨着年齡漸長，從走到最前的狂歡份子，慢慢往後移，如今成為看台後方輕鬆觀看球賽的球迷，「七欖演變的同時，我也在成長，隨着成長，你學懂欣賞不同的事物，我非常感激這一切。」

由輕狂到穩重，無論在任何時代，香港七欖在Ian心目中的印象都不會變，「代表朋友、快樂與美好的時光！」