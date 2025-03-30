甲一排球｜協興女排反勝葵青奪二連霸　望齊人再戰亞俱盃

「香港甲一組排球聯賽2025總決賽」一連兩日在荃灣體育館上演，周日（30日）舉行的女子組冠軍戰，協興擊敗常規賽冠軍葵青，成功衛冕總冠軍。

有份參演ViuTV節目《足球女將》的協興副攻梁雅貽（Nikita），在完賽後4小時，便要換上足球球衣參加螢花足球隊的「終極一戰」，她笑言「冇問題」。



甲一女排總決賽，協興（藍衫）與葵青（白衫）爭奪后座。（高詩琦攝）

葵青第一局佔得上風，在余映姿頻頻扣殺得分、加上後段入替的杜詠彤，首局以25:15輕鬆獲勝。不過第二局戰況逆轉，協興以4:0開局，雖然葵青強攻追近4:3，協興很快又拉開分差，以25:20贏回一局，追平局數。

第三局協興越戰越勇，25:18再勝，第四局則緊湊得多，葵青一度領先、協興追成11:11，葵青又拉開分差，但協興一分一分追上，馮芷茵一次關鍵得分反超前21:20，球隊士氣大振，加上易穎芯、關思敏、彭泳琳和何健瑤出色發揮，以25:21再取一局，鎖定3:1勝局，連續兩年奪得甲一女排總冠軍，何健瑤亦獲選最有價值球員，眾將賽後都喜極而泣。

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協興奪得2025甲一排球聯賽總決賽女子組冠軍。（高詩琦攝）

協興副攻梁雅貽坦言，自己在決賽的發揮不及前一日的4強賽事，她賽後受訪時一開始不住落淚，平復後再道：「都係靠全部隊友carry（帶領），自己今天和昨天的表現差好遠，但盡力做吧，暫停時（教練）所說的，盡量全部都做到，因為我們知道對手會怎樣打，盡量泊晒埋去（網前）欄大槌，最後一分希望好firm地拿到，因為大家都好累，雖然自己整場發揮都不太好，但最後也叫做拿到分。」

梁雅貽賽後不禁落淚。（高詩琦攝）

談到在落後下仍能反勝，Nikita說：「反勝關鍵是不放棄，係好老土㗎，但就係咁囉！不是第一次這樣落後，逆境波多，但我們都是這樣打上來。」她又透露，球隊以冠軍為目標的背後有一大原因：「大家都想拿冠軍，因為今年的亞俱盃（亞洲俱樂部盃）我們不齊人，因為有隊友去了外地打職業」，她所指的是港隊前隊長詹詠琳，「詹詹」去年9月開始遠赴葡萄牙參加職業賽，「所以希望今年拿到冠軍、明年再齊人打亞俱盃。」

梁雅貽認為自己在決賽的表現不及4強。（高詩琦攝）

Nikita今季才由屯青加盟協興，她表示是因為很想拿冠軍而來投，「所以也算圓了個夢。」她奪冠後相隔約4小時，就要參加《足球女將》螢花足球隊的終極一戰，她笑言回家休息、換衫就要出發，談到這場賽事的目標，她說：「今晚的目標是踢好一點，雖然大家都說想贏波，但大家始終好新，半年以來大家練習了這麼多，希望踢一場好的比賽，希望無論結果如何，都會做到讓大家見到我們有努力過。」

她笑指在甲一奪冠是一大動力，「畀佢哋睇我拿到金色！」說到有無足夠體力，她道：「冇問題呀！」

王淑儀指球隊入局稍慢，幸第二局及時回穩。（高詩琦攝）

協興主教練王淑儀則指，先落後再反勝的原因在於球隊第一局未入局，「對手發球好強，轉場後我們重新做好防守，做返起一攻，慢慢打不急進，做返自己節奏，所以能拿到第二局，第三局我們做返節奏，就獲勝了。」

協興4月將出戰亞洲俱樂部盃，抽中與中華台北和菲律賓二隊同組，王淑儀說：「兩隊都是勁旅，希望打到好成績，希望入8強。」