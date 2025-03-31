甲一排球｜龍隊挫仁濟總決賽三連冠　蕭昌鴻演告別戰淚灑球場

「香港甲一組排球聯賽2025總決賽」周日（30日）在荃灣體育館上演冠軍戰，男子組由龍隊直落三局擊敗仁濟，由2023年首屆總決賽以來，3屆都封王。

龍隊隊長蕭昌鴻賽後不住落淚飲泣，原來這場很大機會是他在龍隊的最後一戰，「蕭將軍」或從此告別甲一賽場。



龍隊第一局已展現出優勢，除蕭昌鴻相當活躍，黃永俊、梁浩賢和林賀徨都分別得分，首局以25：18先取一局；次局兩隊打得相當接近，仁濟有蘇浚軒和全能的簡毅希擔大旗，蘇浚軒5次扣球得分、簡毅希除扣球也獻出Ace，不過龍隊的林賀徨個人單局獲7分，助龍隊25：22再贏一局。

第三局之初，蕭昌鴻為了救球而衝向觀眾席、更撞倒了廣告板，成功救波之餘更助龍隊獲得4：2的一分，其後仁濟多次追近龍隊比分卻一直未能追平，最終龍隊再贏一局25：19，局數3：0擊敗仁濟，完成總決賽三連霸。

蕭昌鴻為了救波撞倒場面廣告板。（高詩琦攝）

比賽結束後，龍隊全隊繞場向熱情的觀眾致謝，隊長蕭昌鴻卻邊走邊哭，更哭得不住掩面，也和隊友、教練等相擁而泣，原來這位32歲的本地排球一代Icon，很有可能已打完代表龍隊的最後一戰。

「阿蕭」受訪時，仍然不住落淚，他用哭得沙啞的聲線說着想退役的原因：「經過這段時間，自己的傷患已越來越難繼續兼顧，所以今場波應該是自己代表龍隊的最後一場。」他表示，事前未有跟隊友提起這決定，「自己也許會轉另一個身份繼續貢獻，做教波的工作。球場上還有許多年輕的隊友，可以繼續上，能用這個冠軍做一個終點已很好。」

他坦言完場一刻「鬆一口氣」，「自己要兼顧很多事，自己的身體、背負的壓力，最後眾志成城，之前在（甲一）常規賽輸了一場，就是對仁濟，這一場我們打出亮麗的表現，完成三連霸，對所有人都有交代。」

回首十多年排球生涯，他說：「好感恩，在這十多年排球生涯，得着好多、贏了好多比賽，贏得好多隊友，贏到好多朋友，贏得好多教練的賞識，加上自己的工作都跟排球有關，一切都是排球給我的，所以好感恩自己有排球。」

蕭昌鴻不住落淚。（高詩琦攝）

龍隊教練游學俊與蕭昌鴻相擁而泣，兩人久久未能平復，游教練坦言事前不知道「阿蕭」有此決定，「他需要有個短期的休息，往後再跟他商量，如果他有能力和時間，再用什麼方式在球場表現給大家看。這對我和球會都是個考驗，阿蕭就算不落場打波，以我理解的他，他也仍然會在場外支援球會，絕對尊重他。」

龍隊完成三連霸。（高詩琦攝）

他嘆道：「當然不捨得，打從他中學生涯已接觸他，他也有好好的老師發掘他，如果沒有周國傑老師發掘他，龍隊未必會有這個巨星。阿蕭從小已很有潛質，他很有機會去外地打職業賽，但他輾轉選擇了在香港讀書，現在他也有很好的事業、也是他的事業高峰，既然他想休息，隊友也很願意跟他分擔。」