啟德足球表演賽｜沙格拿談阿仙奴訪港對熱刺：不要把它當友賽

利物浦、阿仙奴、熱刺和AC米蘭今夏將會訪港，在啟德主場館合演表演賽，當中阿仙奴會在7月31日對熱刺，成為首場在英國本土以外舉行的北倫敦打吡戰；利物浦則會在7月26日對AC米蘭。

出席發布會的阿仙奴名宿沙格拿，就強調跟熱刺碰頭，場上永不會有友情，指這場在香港踢的比賽「不要把它當友賽」。



表演賽4支參賽球隊的名宿都有出席發布會，包括利物浦前門將大衛占士、AC米蘭名宿巴里斯、阿仙奴名將沙格拿和熱刺的京治。

4間球會的名宿（左起）大衛占士、巴利斯、沙格拿和京治，在台上與小球員互動。（盧翊銘攝）

沙格拿和京治談起即將在香港上演的「北倫敦打吡」時，前者道：「雙方都希望能自豪地回到倫敦，北倫敦打吡的事前準備和比賽本身都是特別的，對着熱刺，在球場上不會有友情，大家不要把它當成友賽，今次即使在香港踢，是打吡戰就要贏。」

沙格拿指友賽熱刺「不會是友賽」。（盧翊銘攝）

阿仙奴曾在2012年訪港友賽本地球會傑志，當時雙方踢成2：2，沙格拿指自己當年受傷，未能隨隊，「球隊來過後，知道我們在香港有很多球迷，當時比賽也很有競爭性，但當時我受傷斷了腳，隊友從香港後分享了在香港的時光、遇到很好的人，使我有點妒忌」。

京治（右）表示從小已不想輸給阿仙奴。（盧翊銘攝）

京治曾在2017年隨熱刺訪港對傑志，熱刺以4：1獲勝，「當時球員們都很喜歡香港」，說到熱刺會在7月友賽阿仙奴，他說：「我是在熱刺的青訓系統成長的，很小的時候面對阿仙奴，已很想擊敗對手，這種對碰對球迷來說也是特別的，而且能首次在英國以外舉行，能該外地觀眾都感受到這氣氛，令人期待。」