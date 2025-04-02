英超特攻｜車路士熱刺演倫敦打吡　車仔主場拔刺

國際賽期後，英超在周中開快車。利物浦於榜首一放絕塵，但前四之爭卻非常激烈，暫列第4的車路士主場迎擊熱刺，力爭在這場「倫敦打吡」全取3勝。

（球賽編號：FB9692，4月4日03:00開賽，Now TV 621台直播）



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利物浦以29戰70分穩踞榜首，第4位的車路士已落後21分，曼城以1分落後車路士排第5，接着的紐卡素與白禮頓也只落後2分，因此一周各隊的勝負，足以令聯賽排名天翻地覆；而且，從第4的車路士到第10位的般尼茅夫，其實也僅得5分差距，前四之爭，異常激烈。

車路士主將高爾彭馬過往對熱刺表現特別出色，貢獻了3入球及1助攻。（Getty Images）

國際賽期前，車路士走勢不俗，取得4勝1負，所敗一場正是不敵另一倫敦球隊、次席的阿仙奴。單計主場的話，車路士近7次主場取得6勝1和，非常出色。不過，車路士主將高爾彭馬近兩個月鬧入球荒，唯望他對熱刺能重新振作；他過去3次面對熱刺，貢獻3入球及1助攻，更助車路士悉數取勝。

熱刺卻表現飄忽，近5場只得1勝1和3負；單計聯賽的話，在一波三連勝後，近3場又只得1和2負。作客出戰同樣慘不忍睹，近5場只得1勝4負。因此，他們現時只以34分排第14位，難怪換帥之聲甚囂塵上。

熱刺今季聯賽攻入55球，攻力排英超第2，前線的孫興民（右）及占士麥迪臣表現舉足輕重。（Getty Images）

近10次交手，車路士佔壓倒性優勢，取得8勝1和1負，加上他們在「倫敦打吡」也表現不俗，近9次出戰，取得4勝3和2負；往績佔盡上風下，今仗一於捧車路士開出「主勝」。

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