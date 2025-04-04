全運場地單車測試賽月中上演　李思穎冀主場再鬥日本偶像

「2025香港國際場地盃暨全國運動會場地自行車測試賽」在今月19至21日在香港單車館上演，賽事今日（4日）舉行記者會，包括李思穎、繆正賢等港隊成員與教練達海飛亦有到場。

早前在亞洲場地單車錦標賽摘下青年組男子競輪銅牌的吳保利，即將首度在單車館主場出戰，18歲的他需要應付中學文憑試，他依然堅持訓練，希望延續早前的亞錦賽氣勢，在本月的場地盃有好表現。



「2025香港國際場地盃暨全國運動會場地自行車測試賽」今日舉行記者會。（趙子晉攝）

香港單車館在本月19至21日舉行UCI二級賽事「2025香港國際場地盃」，同時舉行全運會測試賽，今次賽事雲集來自日本、韓國、馬來西亞等地超過150名車手，亦有奧運、亞運的獎牌得主參賽，亦有澳門、廣東等中國車手來港，而主場出擊的香港隊派出28名車手。賽事門票即日起在城市售票網發售，分為50港元及30港元兩種票價。

吳保利（右）在早前亞錦賽青年組摘下銅牌。（資料圖片）

18歲的吳保利是隊中新星，他早前在馬來西亞舉行的亞洲場地單車錦標賽，在青年組男子競輪賽摘銅，今年將首度在單車館主場出戰國際賽，他希望以好表現報答一眾親友的支持，「第一次在香港參加國際賽難免有點緊張，始終難得在香港比賽，珍惜每次在親友面前出戰的機會，難免有些微壓力，但同樣是動力讓我發揮得更好，希望在主場展現個人實力，並延續亞錦賽的佳績。」

中學文憑試早前開考，就讀粉嶺禮賢會中學的吳保利亦是今年應屆考生之一，他沒有因為公開試而暫停訓練，吳保利每日行程緊湊，甚有挑戰性，「現時應付DSE（中學文憑試）的同時，香港國際場地盃又即將舉行，所以要兼顧學業與訓練。有時早上考畢DSE，緊接就要去練習或健身，晚上再回去溫習，壓力當然不小，盡量好好分配時間，兼顧兩方面的發展。」

18歲的吳保利是應屆DSE考生。（趙子晉攝）

吳保利在2022年獲老師推薦，參加疫情以來首年的「明日之星」計劃，自此踏上單車之路，並在上年轉做全職運動員。吳保利一直專攻短距離賽事，他享受短途賽事的速度感及刺激感，需要在瞬間落下正確決定，而且他認為自己爆發力較強，更加適合在短距離發展。

從明日之星到踏上亞錦賽頒獎台，只是兩年多之間發生的事，看來進度十分快，但對比其他同齡隊友，他起步較遲，只好比大家付出更多努力，追回失去的時間，「起初入隊時有點沮喪，好像要很花力氣才可跟上師兄們的步伐，其後慢慢調整自己的心態，明白隊友比我早起步，我要在每節訓練、每個細節都做得更好，才可以趕上隊友。」

早前的亞錦賽銅牌，吳保利對成績滿意，同時認為這是訓練日積月累的成果，未來希望再踏頒獎台，在亞錦賽、世錦賽踏上更高的位置。

吳保利期望未來在亞錦賽、世錦賽再踏頒獎台。（趙子晉攝）

李思穎輕裝上陣期待再鬥偶像

早前戰畢環泰國女子公路賽，獲膺最佳年輕車手、全場總亞軍的「小女車神」李思穎（Ceci），即將在月中回歸場地賽。今次國際場地盃與上年的UCI場地單車國家盃（UCI Track Cycling Nations Cup）有所不同，今次是UCI二級賽事，李思穎認為可以輕裝上陣，「今次不像上年的國家盃般高水平，加上當時有奧運積分的壓力，今次可以放開一點，勝負都不是最重要，若然今次可以跟足教練的部署，再嘗試衝擊頒獎台，已經是很滿足。」

單車︱環泰國女子公路賽李思穎膺最佳年輕車手 港隊奪隊際總冠軍

今次國際場地盃仍未公布參賽名單，李思穎聽聞她的偶像、日本車手梶原悠未即將來港參賽，Ceci甚為期待，「我看到她（梶原悠未）Instagram說將來港，有機會與她一起作賽當然開心，希望交出好表現。」

李思穎期待與偶像日本車手梶原悠未主場碰頭。（趙子晉攝）

香港單車隊總教練達海飛（Hervé Dagorné）認為，無論賽事是國家盃或是二級的國際場地盃，對香港隊備戰11月的全運會也有幫助，「參加國際賽都是好事，能夠在主場與澳洲、馬來西亞、日本等強手競技，慢慢適應比賽的節奏都是十分重要，而且今次賽事沒有國家盃的壓力，對車手準備今年未來的賽事都有幫助。」