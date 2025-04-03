英超特攻｜曼聯曼城演褪色打吡　紅魔藍月「細」均力敵

經過周中快車後，英超周末上演褪色曼市打吡，曼聯於主場迎擊曼城；「紅魔鬼」周中作客不敵前列的諾定咸森林，為避免遭逢連敗，今仗誓施展渾身解數，與「藍月亮」周旋。



曼聯作客森林一仗，數據上並不失禮，控球率、射門及角球次數，都比對手多，但開賽5分鐘被倒戈的安東尼艾蘭加單騎獨闖射入後，卻無力扳平，再次突顯球隊攻力疲弱的毛病，他們今季聯賽攻入37球，卻失了41球，得失球是-4。

般奴費南迪斯聯賽只入了8球，已是曼聯的首席射手。（Getty Images）

「紅魔鬼」今季聯賽的首席射手是隊長般奴費南迪斯，但只入了8球，次席射手、入了6球的阿密特迪亞路因傷倦勤，兩名前鋒海倫及約舒亞舒克斯各僅有3球進帳，射手乏力下，球隊攻力自然不濟。

對曼聯來說的好消息是，曼城今仗也「讓車」，貢獻了21個聯賽入球的中鋒夏蘭特足踝受傷，勢將休養數周，冬窗來投的埃及前鋒馬莫殊（Omar Marmoush）將擔起入球重責，這名26歲射手聯賽上陣8次已入了5球，比海倫與舒克斯都要多。

夏蘭特因傷倦勤，曼城的入球重任將落在馬莫殊身上。（Getty Images）

雙方近7次交手，旗鼓相當，各勝3場並打和1場，值得留意的是7場中有6次總入球少於4球；雖然曼聯近4次主場對曼城卻輸多贏少，錄得1勝3負，但今仗眾志成城下，有望將總入球數字壓低，達到「細」鈞力敵的局面。

足智彩進一步優化現有投注種類，增設「半場讓球」及「加時讓球主客和」，提供更全面的投注選擇。

「讓球」將增設「半場讓球」，除只適用於上半場外，其玩法與目前「讓球」相同，但只會把「讓球數」對比上半場賽果。除預售外，項目亦設即場投注。

為了令顧客投入觀賞球賽至最後一刻，除法定比賽時間內供投注的「讓球主客和」外，投注人士更可於加時階段，即場投注「加時讓球主客和」。

所有「讓球」及「讓球主客和」相關的投注種類均備有不同「讓球數」投注選項，提高投注彈性。

詳見：https://campaigns.hkjc.com/football-fo/ch/hdc_hhad_update?b_cid=BWFHTB1C_BEC_productQ1-2025_05

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。