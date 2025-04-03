三空手道代表獲勝訴　羅展鵬哭嘆不公事仍發生　賠償難彌補損失

空手道運動員羅展鵬﹑羅心汶及舒晴早年受總會的「冷凍期」影響，曾被暫停訓練4個月，當中羅展鵬更加失去精英運動員資格，經過長達8年的審訊，高等法院日前宣判三人勝訴，空手道總會需向3人賠償近160萬港元，當中羅展鵬獲130.5萬元。

羅展鵬、羅心汶與母親今日（3日）在律師陪同下召開記者會，羅展鵬希望今次可以為後輩開先例，未來再沒有運動員受到不公平對待。



羅展鵬（中）、羅心汶（右二）與母親（右一）在律師陪同下召開記者會。（黃浩謙攝）

空手道換道場須停體院訓練 官指政策屬越權 羅展鵬等獲賠157萬

2015年6月30日，當年是港隊空手道精英運動員的羅展鵬，突然收到空手道總會（下稱空總）通知，指他原屬的「拳剛會」在同年5月中解除他的學員資格，他的空手道總會會籍及體院精英運動員資格同時被暫停。

根據空總的政策，運動員需要屬於總會認可的屬會及道場，才可在體院受訓。羅展鵬當年因為師公與師傅的關係決裂，就算他想留下來都無法留在拳剛會，為了繼續在體院訓練，羅只好尋找其他屬會，他在7月2日入紙轉會。空總規例列明，若運動員更改道場的話，需要接受4個月的「冷凍期」，期間不能在體院接受訓練。

羅展鵬曾是空手道的精英運動員。（圖片由受訪者提供）

羅展鵬10歲開始接觸空手道，2009年起轉做全職運動員，全職生涯6年多卻遇上阻滯，他坦言當時「轉又死，唔轉又死」，「當時好迷惘及恐懼，我多年在港隊受訓，一直全心打空手道，自己有能力延長運動員生涯，但努力多年的成果一下子付緒流水。」羅展鵬曾在超級聯賽獲獎，自問有成績，亦是隊內核心，但他與體院的合約卻突然終止，「當時四出求救都無用，對運動員來說是好痛苦」。

羅展鵬非主動轉會，他向總會抗議但沒有受理，期間他曾經與空總接觸，希望回復他的精英運動員身份，但對方毫無回應。直至2015年12月底，羅展鵬接獲空總回覆，指他可以參加「初級培訓班」的課程，該培訓班與體院訓練水平有差距，羅當然沒有參加這課程。與此同時，體院證實在7月已經終止其獎學金運動員的資格，當時他與體院仍然有合約。

原本所有的資助一下子消失，羅展鵬頓失經濟收入，經過半年的爭取後，他為了生計而成為健身教練，同時他希望延續空手道生涯，他在本地賽事亦曾奪獎，可惜因為工作時數長，有時長達11小時，根本無法兼顧空手道的訓練，最後逐漸淡出。

羅展鵬。（黃浩謙攝）

根據空總規則，「冷凍期」只適用於「轉會」運動員，若運動員在同一屬會旗下的轉道場，不會觸發此例，他認為這制度不公平及無法接受，故此他在2015年起尋找律師諮詢，直至2017年正式入稟高等法院，向空總索償。

經過多年的訴訟後，日前獲高等法院判勝訴，羅展鵬獲賠償130.5萬元，直言金錢未能反映真實損失，「本身全職運動員有不少比賽機會，就像早前的東京奧運，是唯一一屆擁有空手道，本身我可以參加選拔，其後被退隊當然無法參與，這些機會是金錢未能彌補的。」羅展鵬獲得的賠償，與他預想的230萬差一截，他依然理解判決，亦滿意判決結果。

說到隊友向他致謝時，羅展鵬不禁掉淚。（黃浩謙攝）

經過長年訴訟後獲勝訴，羅展鵬希望自己成為先例，讓後輩可以在公平、公正的環境下成長，「希望我這案例可以成為運動界的警剔，不要再發生同樣事件，讓運動員可以有一個公平、公正的環境成長。」羅希望涉及利益輸送等問題不再發生，而說到隊友為他的堅持而致謝時，羅展鵬不禁落淚。

不過，羅展鵬表示現時仍有不少不公事情在發生，上年舉行的亞洲錦標賽，港隊在男子團隊形摘銅，羅指有一名成員在沒有特別的個人及團體成績，但他因為關係而入選，最終也憑獎牌而獲得體院「精英B+」的資格，他直言情況與10年相若。

羅展鵬與羅心汶。（黃浩謙攝）

另一名受影響的運動員羅心汶，當她未成年已受官司困擾，幸好有母親及律師團隊幫忙，她才可以專注訓練，心汶坦言多年受到不少外界壓力，更想過放棄，因為對空手道的熱愛而繼續堅持，她只是一心一意想成為運動員，而繼續在空手道方面發展。

羅心汶母親張桃英當然滿意法庭的判決，她憶述當年參加體院簡介會時，有空總委員表示：「你哋班運動員唔好玩嘢，你哋鬥唔過總會」，她不解為何提出問題反而被滅聲，幸好法庭判決伸張正義。