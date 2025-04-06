西甲｜皇馬十二碼劊子手連環失機　安東尼對巴塞一個動作成焦點

在西甲暫排第2位的皇家馬德里，周六（5日）晚在主場對華倫西亞，在雲尼斯奧斯射失十二碼之下，意外落敗，主帥安察洛堤賽後坦承爭標困難。

未料緊接出戰的榜首巴塞隆拿，面對貝迪斯亦失分收場，當中，由曼聯外借到貝迪斯的安東尼一個動作成為焦點。



皇馬在主場迎戰華倫西亞，13分鐘已有機會先開紀錄，麥巴比單刀殺入禁區後遭踢跌，皇馬獲得一球十二碼，惟雲尼斯奧斯祖利亞主射既欠力度也無角度，被門將馬馬達舒維尼瞓身救出，是雲尼斯奧斯自歐聯8強對馬德里體育會後，再一次射失。

雲尼斯奧斯再次射失十二碼。（路透社）

禍不單行的是，皇馬更在兩分鐘後遭華倫的莫達迪亞卡拜破門，令華倫西亞領先1：0。縱使皇馬換邊後即有雲尼斯奧斯將功補過追成1：1，但到補時5分鐘，華倫西亞又有曉高杜路入球，終以2：1絕殺皇馬。

賽後，安察洛堤被問到皇馬的十二碼劊子手應否換人時，直言對情況感到苦惱：「今季對於我們的十二碼射手來說有點困難。比寧咸之前對華倫西亞射失過，麥巴比對畢爾包射失，雲尼斯奧斯對馬體會也射失過。我嘗試給他信心，但他又射失了。」

安察洛堤對於皇馬十二碼劊子手的人選未有定論。（路透社）

皇馬輸波後，主帥安察洛堤坦承爭標困難，「要贏西甲變得很困難，但仍有機會」，皆因若緊接出場的巴塞隆拿在主場擊敗貝迪斯，就可以將在榜首的優勢拉開至6分，未料巴塞的表現同樣未如預期。

儘管巴塞7分鐘已由加維先開紀錄，但10分鐘後已遭對手中堅拿坦追平，最終雙方都未能再取得入球，巴塞終只得1分落袋，錯過進一步拉開領先優勢的機會。

貝迪斯賽和巴塞隆拿。（Getty Images）

作客巴塞的貝迪斯，陣中的曼聯借將安東尼仍是焦點所在，雖然他未有入球，但在比賽中的一個舉動仍然惹來談論，他在上半場約30分鐘時，在後場右邊近邊線接得隊友傳球後，巴塞前鋒羅拔利雲杜夫斯基即趕至壓逼，安東尼此時直接通對方「坑渠」，結果利雲度夫斯基直接將他撞倒，終被吹罰。雖然僅是比賽中的一個小章節，但安東尼成功搏得犯規的片段，仍成為今場熱話。