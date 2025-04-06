跳水｜陳芋汐、全紅嬋墨西哥站斷崖式領放　包辦金銀賽後感人相擁

中國跳水雙星全紅嬋和陳芋汐，在賽場上既是拍檔、也是對手，曾合作贏得許多冠軍，在單人賽則是互相競爭。

跳水世界盃墨西哥站，兩人在女子個人10米台展現壓倒性實力，大幅拋離其他選手，包辦冠亞。



全紅嬋和陳芋汐在初賽已分列第1和第2位，當時全紅嬋以390.4分獲首名，陳芋汐以373.65分排次名。來到決賽，全紅嬋在首兩跳後排在第1位，陳芋汐第一跳後只排第3，但第二跳407C獲得3個10分，一口氣獲得92.8分追近比分，第三跳的626C亦獲89.1分，升上第1名；而全紅嬋的第三跳6243D表現平平，跌落第2位。

陳芋汐出戰跳水世界盃墨西哥站。（Getty Images）

陳芋汐和全紅嬋的第四跳都是207C，陳芋汐發揮較佳，獲84.15分，全紅嬋獲79.2分，繼續落後，最後一跳，兩人都以5253B應戰，陳芋汐得76.8分、全紅嬋則以88分高分完成，但未能追回差距，最終陳芋汐以419.35分封后，全紅嬋則414.40獲亞軍。

陳芋汐（中）和全紅嬋（左）包辦女子10米台金牌和銀牌。（Getty Images）

值得注意的是，陳芋汐和全紅嬋鬥得難分難解，季軍的英國選手Andrea Spendolini Sirieix獲337.7分，足足距離亞軍的全紅嬋73.7分之多，接近一跳的分數，可見陳、全兩人在女子跳水的統治力。

陳芋汐與全紅嬋在領獎後相擁。（Getty Images）

全紅嬋在滿18歲後首個賽事獲銀牌，雖然不敵陳芋汐，但兩人一向感情要好，頒獎後，全紅嬋也為陳芋汐歡呼並送上擁抱，場面可愛也感人。

陳芋汐也雙喜臨門，她同時參加混合團體賽，與陳藝文、王宗源和程子龍以489.1分奪金，個人在今站獲得兩面金牌。