F1日本站｜韋斯達賓奪今季首個冠軍　角田裕毅主場首演無分仍滿意

F1日本站周日（6日）在鈴鹿賽車場上演正賽，是主場車手角田裕毅「升班」到紅牛車隊後的第一戰，他的表現是焦點所在。

然而鈴鹿賽道爬頭難度極高，排位賽表現未如理想的角田最終未能取得積分；不過，他的新隊友韋斯達賓上演頭位奪冠，在同一賽道四連霸。



日本站是角田裕毅在紅牛車隊的首場賽事。（路透社）

角田裕毅在排位賽Q2失誤，只能以第15位起步；韋斯達賓則跑出完美一圈獲得頭位。周日正賽起步後，角田爬升上第13名，「韋少」則力壓排第2和3位的麥拿侖，不斷拉開差距。

鈴鹿賽道出名難爬頭，前10名車手中，只得咸美頓架駛法拉利曾成功超越RB的赫查；角田裕毅在賽事中也未有爬頭畫面，憑入站換胎時爬升位置，最終以第12名完成賽事，未有積分落袋。韋斯達賓則在身後兩架麥拿侖相爭之下，順利奪得分站冠軍，是他今季首冠、也是他在日本站的4連冠。

韋斯達賓順利完成頭位起步奪冠。（路透社）

雖然角田未能取得積分，但畢竟是主場車手，在車迷投選的「是日最佳車手」，他獲最高票數當選。賽後談到自己的表現，他說：「我對於自己在比賽中的表現滿意，但以成績來說則不太理想，特別這是我的主場賽事，我本來期望能獲得更好成績、最少能取得1分，所以心情有點複雜。」

角田裕毅（左）表示仍在適應戰車。（路透社）

談到未來如何駕馭紅牛的RB21戰車和收窄跟韋斯達賓的差距時，角田道：「今站比賽的53圈，是我駕駛這架車最多圈數的一次了，每個圈我都在學習，到（今場比賽的）最後，我終於做出不錯的圈速、也變得比較有自信了。」他表示能從韋斯達賓身上學習是幸運，「其實我很期待巴林站了。」