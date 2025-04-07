歐聯全攻略｜8強開打　拜仁慕尼黑迎國際米蘭　主場得「米」

歐聯重燃戰火，德甲與意甲「一哥」於8強硬撼，拜仁慕尼黑先於首回合主場迎擊國際米蘭。拜仁今季歐聯主場5勝1和未輸過，今仗相信可稍秤先。

（球賽編號：FB0028，4月9日03:00開賽，NowTV 638台直播）



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拜仁在德甲以28戰68分戰績暫列榜首，領先次席的利華古遜6分，近8場取得6勝1和1負，士氣正盛。拜仁今季主場戰績不俗，今季取得17勝2和2負，如果單計歐聯的話，更是5勝1和未輸過。

哈利卡尼今季歐聯上陣11場入10球，是拜仁的取分之匙。（Getty Images）

英格蘭中鋒哈利卡尼今季轉投拜仁後繼續高效，現已取得34個入球，只計算歐聯的話，披甲11場亦有10球進帳；而且，他身後的幾名中場穆斯亞拿、米高奧利斯及利萊辛尼，入球都達雙位數，令球隊攻擊力非常強橫，在各項賽事總入球已超過100球。

不過，國際米蘭同樣狀態一流，在各項賽事已連續10場不敗，他們於意甲以31戰68分高踞榜首，領先拿玻里4分，但多賽一場。國米今季歐聯作客取得5戰3勝1和1負，但所錄得的敗仗，正是以0：1不敵德甲球隊利華古遜。

國米前鋒拿達路馬天尼斯於今季歐聯表現不俗，上陣9次6球。（Getty Images）

雙方在歐聯交手7次，拜仁取得4勝1和2負，但近4場則錄得全勝兼不失一球，3次贏2：0及1次贏1：0；加上拜仁近9次歐聯主場對意甲球隊，取得7勝1和1負，佔盡上風，今仗也可以博他們主場再次揚威，先拔頭籌。

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