足球女將｜郭嘉諾始於希雲街的足球故事　父親是亞運金牌球員

編按：郭嘉諾的名字在香港職業球壇淡出，他轉而執教澳門代表隊，未料Viu TV真人騷《足球女將》令郭Sir的名字，再一次廣為香港人認識。《01體育》曾在2018年訪問當時領港隊奪得省港盃的郭嘉諾，趁此機會重新推介這篇昔日文章，讓讀者以不同角度了解他的故事。



郭嘉諾的名字，在2018年初廣為香港足球迷熟知－－領港隊奪得省港盃、出戰亞運、把曾在陷入散班邊緣的元朗改造成巨人殺手。球隊在他手上，表現總能激動人心。「最重要是記住初心。」問郭Sir教波的關鍵，他如是說。漫遊大坑和銅鑼灣，從炳記茶檔走到大球場，郭嘉諾細說他以足球回饋香港的決心。



攝影：盧翊銘 影片拍攝：葉詩敏



是香港人，就一定要關心、回饋香港。 郭嘉諾

生於聖保祿醫院、家住希雲街、就讀華仁書院、教練生涯始於港會、再領港隊在香港大球場比賽，郭嘉諾的生活離不開掃桿埔和大坑。炳記茶檔在大坑屹立逾半世紀，午後三時，施弼街上沒有長長旅客人龍，只有一枱枱街坊食客，吃豬扒麵、飲奶茶。郭嘉諾讚道「這裏的奶茶全港最好飲」，他跟老闆潮叔相識多年，全因小時放學後，他常跟爸爸郭錦洪在此吃飯。

炳記茶檔位於大坑施弼街，是香港碩果僅存的真正大牌檔。（盧翊銘攝）

維基百科揭家族足球史

郭錦洪尚在世時，很少講舊事，郭嘉諾只知他曾做南華暫代教練、是網球教練、也在新法書院做體育老師。待「維基百科」出現後，才了解自己家族，與足球淵源極深：伯父郭石在70年代曾執教南華8年、父親郭錦洪是港足一代名將，效力南華、星島、元朗，曾代表中華民國奪1958年亞運會金牌。

始終是郭氏後人，曾是香港網球青年代表的郭嘉諾，最後因熱愛團體運動，選擇專注足球，卻遇上港足衰落的年代：「升讀大學時正實行全華班，球員薪酬不高，當時不流行邊踢邊讀，就選了讀書」。未能做職業球員卻無減他對足球的熱愛，他大學畢業後在港會足球部做行政工作，同時以業餘方式代表港會踢港甲（當時的頂級聯賽）。

港會為郭嘉諾提供了修讀英格蘭足總一級及二級教練牌照的機會，但真正令他決心成為職業教練的，是8年前一場NIKE超級盃決賽。當時仍是業餘教練的郭嘉諾，領港會U15擊敗東方U15奪冠，成為他教練生涯一大轉捩點，其中一個小情節，燃起他的理想：「賽前我將自己在城市大學足球隊的隊長臂章，交給港會U15的隊長，那臂章集合了所有城大隊友的簽名。我告訴他，自己戴起這臂章代表城大出賽時獲得全隊支持，是我踢波最光榮一刻，希望可以將隊長的責任交給他」。

港會最後憑互射十二碼，擊敗有羅振庭、黃梓浩、謝朗軒等壓陣的東方，當季港會聚餐，一眾U15球員向郭Sir送上一個全新、集合了全隊簽名的臂章，令他大受感動，也開始意識到自己或有潛質任教練。

郭錦洪在1958年為中華民國奪得的亞運足球金牌，成為郭家的家傳之寶，當時的獎牌沒有頸繩，只有一個木盒裝載。（高詩琦攝）

郭嘉諾小時候會隨擔任南華代理教練的父親到南華會足球場，爸爸工作，他在旁邊遊玩。（盧翊銘攝）

沒有紅褲子 卻有為港奉獻的意志

在母校香港華仁書院的培養之下，郭嘉諾對於成長之地有極強歸屬感，也十分執著於回饋出生地，他亦因而會為母校足球隊擔任教練；對香港，他更是有無條件的愛：「我在香港出生、讀書……香港人需要繼續有個理念，覺得這是屬於自己的地方，身為香港人，請先回饋香港，因為再不會有其他人這樣做」。

儘管非紅褲子出身，但他為港足付出的心意十分強烈，亦希望透過自己熱愛的足球回饋香港：「香港足球對很多人來說都是負面的，但我相信每個持份者，都希望有一件事、有一個人能令大家投入香港足球、令香港足球的未來變得光明，有一刻我就跟自己說：為何我不可以做這個人？」

2011年，郭錦洪與世長辭，翌年，郭嘉諾毅然辭去港會的工作，希望轉任全職教練。時任港隊主帥金判坤邀請下，他開始以兼職方式執教香港青年軍，亦擔任太陽飛馬助教。十載教練生涯默默耕耘，郭嘉諾直至今年初的省港盃才開始為人熟悉，他在港青開始合作的1995年齡段球員，今年終在省港盃及亞運踢出代表作。

在香港華仁書院接受教育、積極參與校內各支體育隊伍，使郭嘉諾深明回饋培育自己的地方，是何等重要。（盧翊銘攝）

郭嘉諾感激母校培育，畢業後亦以足球教練身份回饋華仁書院。（盧翊銘攝）

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熱血領軍之道：初心與細心到底郭嘉諾鼓動球員的關鍵是什麼？由省港盃冠軍到今季執教佳聯元朗，郭嘉諾都予人熱血、擅於驅動年輕球員的印象。他在邊線激動提場的畫面，更令球迷稱他作「香港高普」，能為球員注入鬥志，發揮出超越100%的表現，全憑兩個字－－「初心」。

「我兜了一大圈去做教練，是因為銘記初心；而我常說要Motivate（推動）球員，就是要提醒他們踢波的初心。年輕球員選擇成為職業球員，多會遇到家人反對，仍力排眾議成為球員，是因為他們相信自己有這能力。去到代表隊，則是想為自己的地方爭取榮耀、不想辜負香港人的期望。即使是外援球員也有初心，像元朗的基爾頓和基斯，他們連一點英文也不懂，老遠來一個語言不通、從未來過的地方，又是為了什麼？他們是覺得這是神的安排，令他們來港繼續事業。」

有球會以獎金作為推動力，郭嘉諾則不甚贊同：「我很少講錢，因為我本來就未試過收職業波糧……難道多錢就多出力、少錢就少出力？不可能吧，若尊重自己的職業，無論獎金多寡，都應全力以赴，做好過程自有相應收穫，這是我的執教理念。」

除了給予球隊拼盡的動力，郭嘉諾亦享受準備比賽戰術、臨場應變等過程。（盧翊銘攝）

單單驅使球員盡力而戰，不足以成為優秀教練。亞運期間曾聽一些資深球員稱讚郭嘉諾，認為他很細心，擅長針對對手作相應部署。他笑說：「有教練說見到球隊嬴波、慶祝就滿足，而我的滿足來自見到球員成長，和比賽的過程，如估算對手陣式、臨場調動，無論贏輸，我也享受。」在港超聯面對衛冕的傑志，郭嘉諾要求全軍瘋狂逼搶，終在落後兩球後逼和對手，「我很喜歡站在對手教練的角度去想，若所想的跟現實一樣，我會很開心」。

郭嘉諾首季執教職業球會，佳聯元朗在他麾下表現超乎預期。（盧翊銘攝）

「要香港足球好 大家都要犧牲自己」

懷著初心、堅持理念，今年終在省港盃和亞運實現回饋港足的願望。最教郭嘉諾深刻的場面，亦是來自這兩項比賽：「省港盃首回合，阿勇（張志勇）和阿國（卓耀國）入波時我很興奮，當初選人時，有其他教練反對揀選他們，一個每次踢省港盃都輸、又多犯錯，另一個則紀律差，但最後我堅持給他們機會。完場後，我跟他們去記招，坐在台上那刻，我發覺一開始是我給他們機會，最後卻是他們給我機會去成長。」

雅加達亞運雖在16強止步，但十人應戰敗予巴勒斯坦那一仗，仍教他感觸良多：「落後3球，逼搶卻做得很好，謝朗軒還叫道：『這是我們最後一場，不要有任何遺憾』，賽後在更衣室檢討時，我已在哭……」

受訪的那一年，郭嘉諾38歲，教練而言是少帥。對於未來，他卻早早定下目標：「我希望他朝一日可以成為香港隊的主教練。雖然路仍很長、仍要學習很多，但我希望自己的理念有日可以成功。」他最想見到的，是更多人投身職業教練的行列：「不要常常寄望外國教練。教練不是魔術師，不會一個人就能令香港足球整體變好，若要香港足球好，大家都首先要犧牲自己去貢獻，多些人去做同一件事，由一變十、十變百、百變千……慢慢累積，香港足球自然會變好，但若少了一個，就不會有第十、第一百個。」

曾經有許多天，郭嘉諾獨坐在香港大球場門外，想像自己有日會領香港隊在這裏比賽，而夢想已然實現。（盧翊銘攝）

一路走來，郭嘉諾的初心從未變：不是為自己，而是為香港足球做事，回饋香港。「我慶幸自己有點成績，希望可以帶動更多香港教練抱持同一想法，犧牲自己為香港爭取成績，若我可以，其他人也可以，下一個帶領港隊踢省港盃、亞運、取得好成績的，可以是看完我故事的任何一個香港人。」