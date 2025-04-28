Salomon行山鞋實測｜上落大金鐘好穩陣　X Ultra 5 GTX保護性一流

YouTube頻道「山人物近」的Tommi喜歡行山及跑山，近年探索過不少著名的香港山界勝地，包括蚺蛇北脊、虎吼石河、天門棧道、黃龍石澗，並將行山過程拍攝下來，影片大受歡迎。Tommi今月中出席Salomon登山活動，帶領參加者行上馬鞍山昂平，再登上以陡峭見稱的大金鐘。Tommi大讚腳下的Salomon X Ultra 5 GTX行山鞋十分穩定，保護性強，上落大金鐘也沒有跣過，建議長途行山或走營都可以考慮這對行山鞋。



Salomon早前舉行行山團，由YouTuber「山人物近」Tommi（後排右三）帶隊。（夏家朗攝）

大金鐘高536米，山勢如金字塔，座落於郊遊熱點馬鞍山昂平的北面，登頂後可俯瞰昂平大草原的美景。上落大金鐘皆為原始山徑，路窄及攀升大，時而大石級，時而碎石地面。記者與Tommi同樣穿上Salomon X Ultra 5 GTX，其Contagrip大底提供理想抓地力，適應凹凸不平的混合地形，在大金鐘上落時都予人信心，可放膽跨步。Tommi驚喜地說：「上落大金鐘很穩陣，完全地沒有跣過。上面路很窄，有時會撞到石頭，但沒有會令我的腳可能受傷或危險的事發生。」

Tommi表示Salomon X Ultra 5 GTX在上落大金鐘時表現穩健。（夏家朗攝）

說起Salomon X Ultra 5 GTX的特點，Tommi第一時間提到保護性，他說：「大底高級別，穩定性高，而且防水，我們剛過走過水氹都沒問題，只要水位過不到腳眼位置就可以。可能它是為外國遠足設計，你踢到石頭、硬的東西時，腳都不會痛，保護性很好。」這對鞋使用了Gore-Tex防水技術，令行山者可以無視路面的小水氹，保持雙腳乾爽。

Tommi認為Salomon X Ultra 5 GTX抓地力強，保護性佳。（夏家朗攝）

Tommi喜歡多種野外活動，登山下海，又跑又行，最近試過3日2夜的麥理浩徑走營（遠足及露營），他認為Salomon X Ultra 5 GTX適合在香港大部分山野使用。他說：「我想其實去任何地方都可以穿它，就算走長距離、走營都可以考慮試一試。如果想要多一點保護性的朋友，這對鞋都提供得到。」與中高筒的行山靴相比，Salomon X Ultra 5 GTX也能提供足夠的支撐及保護，而且有更高的靈活度。

Tommi帶領行山團，並測試Salomon X Ultra 5 GTX的性能。（夏家朗攝）

Salomon的行山鞋穿着便利，不用綁鞋帶。X Ultra 5 GTX繼續採用quickLACE繫帶系統，設計簡約而耐用，只需輕輕一拉即可收緊，在全日的行山旅程中保持穩定的鬆緊度。鞋舌上設有鞋帶口袋，方便收起索帶，不用擔心行山時會被樹枝草木勾到。

Tommi在路上測試Salomon X Ultra 5 GTX的抓地、防水等性能。（夏家朗攝）

買了新行山鞋後，最理想上班上街穿幾天，讓行山鞋貼服腳形。Tommi也分享開鞋的心得，他說：「我覺得先行街穿5次左右，適應會好一點。在街上，我會擔心鞋太硬或不舒服，但今次穿著它上山，感覺愈來愈好。」經過約一星期的開鞋，這是Tommi第一次穿Salomon X Ultra 5 GTX行山。

Salomon X Ultra 5 GTX有女裝的款式。（夏家朗攝）

Tommi今次擔任Salomon登山團的導師，帶領參加者從馬鞍山郊野公園燒烤場出發，經郊遊徑上到昂平，之後攀登大金鐘，最後落西貢的菠蘿輋，全程約7公里，攀升超過300米。剛巧這天天陰涼爽，參加者都輕快地完成旅程，並在大金鐘上享受一片綠茵的昂平景色。

從大金鐘的登山路上回望昂平。（夏家朗攝）

Tommi說：「帶行山團的感覺挺好，可以享受一下大自然慢慢走，今次選了一條比較親民的路線，讓不同程度的人感受行山樂趣。上落大金鐘就可以讓大家測試Salomon的鞋子，那裏的路比較原始，簡單得來可以試到鞋的特性，是個幾好的體驗。」他亦期待Salomon未來舉行更多大眾行山活動，推廣香港的郊遊文化。