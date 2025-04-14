羽毛球｜鄧謝配凱旋回港　謝影雪愛犬接機　新教練成兩人重組關鍵

港羽混雙組合鄧俊文／謝影雪周日（13日）在亞洲羽毛球錦標賽，奪得混雙冠軍，兩人相隔4個月重新合作後，第一個賽事就立刻奪冠，也是「鄧謝配」首次成為亞洲冠軍。

兩人周一返抵香港，謝影雪獲家人及愛犬「啤啤」接機，兩人談及重組契機，原來是港隊換上新教練後，讓他們看到更大的可能性。



謝影雪的家人帶同阿雪的愛犬「啤啤」來接機。（廖雁雄攝）

球迷最關心的，當然是謝影雪為什麼突然選擇復出、與鄧俊文再次合作，阿雪笑稱：「我係被動㗎！」她著鄧俊文回答，俊文說：「去年奧運結束後，我們未有時間真正休息，而且也想讓自己靜下來想清楚，始終心理和身體都很累。加上當時阿雪身體的確有問題，需要休息。」他續說，其實兩人拆夥的幾個月以來，一直有跟阿雪傾談，「現在她身體恢復得不錯，做完手術，我也不時問她近況。」

鄧俊文稱，其實是以黃綜翰接任總教練、教練團更動後的情況，希望打動阿雪，「唔係唔試下撩下佢嘛？咁，即係咁好嘅教練，可能會令我哋呢個組合有更好成績。」他腼腆地說，阿雪在旁不停催促他說快一點，「阿雪在球場也許也觀察到，而在隊內氣氛很好，而且有很好的教練，所以她說她也有心想再打，我也好想再跟她合作，就決定先繼續走下去。」

左起：港羽總教練黃綜翰、鄧俊文、謝影雪、雙打教練陳斌生。（廖雁雄攝）

黃綜翰上任後，港隊教練團大換血，雙打現有兩名新教練，包括之前執教日本組合渡邊卓也／東野有紗的顏瑋宏，和同樣來自馬來西亞、之前在大馬國家隊任男雙助教的陳斌生，今次隨隊前往亞錦賽督師的是陳斌生。

謝影雪稱，當時考慮不是太久已答應，「當時新教練來了之後，也有問我想怎樣做，我說最好我不用出來、最好他（鄧俊文）的成績一直上，我就可以休息。但我也說過，如果你們需要我、或是想再合組，我也可以出來打……而且，有兩個這麼高水平的教練來到，我自己也想試一試，看看自己是否還有進步空間。」

謝影雪的愛犬「啤啤」。（廖雁雄攝）

兩周前才正式重投訓練，謝影雪與新教練第一次合作參賽已獲冠軍，她認為事實證明了教練的水平，「戰術上，他們給予我們很多新思路，但我覺得自己還未能好好實踐，所以如果之後練習再做好一點，我覺得我們還有很大進步空間。」

鄧俊文續指，自己一直與新教練合作，感覺他們水平的確非常高，「不論訓練或比賽的球路、思路，令我的想法，變成一個更專業的運動員，我覺得真的是一個很好的機會去學習更多。」

鄧謝配首次奪得亞洲冠軍。（廖雁雄攝）

談到今次比賽，謝影雪稱自己久未作賽，狀態不算好，第一場比賽前只練習了一星期，並沒有信心，「本來目標只是贏下第一場，已經好滿意，也想找回比賽感覺，所以這一站可以拿冠軍，真的像發夢。」她坦言，賽前曾懷疑自己，「他（鄧俊文）剛剛才拿到兩個冠軍，我再跟他合作，我也好擔心，如果打得不好，別人會覺得不如你還是不要復出吧。但盡量做好自己，別太在意外面聲音，一步一步來。」

談到重組後首戰，鄧俊文稱其實兩人重新開始訓練後首兩、三天，「默契仍然保持得好好，覺得沒什麼改變。」阿雪則認為俊文或許之前要跟吳芷柔配合，「有少許出波不同了」，但指比賽時自己生病，俊文替她補位不少。她又特別感謝隨隊的治療師，「比賽前他替我惡補，我力量方面有點不足，他也協助我健身，是因為整個團隊，我才能這麼快重拾狀態。」

港羽總教練黃綜翰（左）及雙打教練陳斌生（右）。（廖雁雄攝）

兩人稍後會出戰港隊已6年未參賽的蘇迪曼盃，今年則會以在世界錦標賽和全運會獲佳績為目標。談到明年的名古屋亞運會，兩人說：「這暫時也是我們一個好大的目標。」謝影雪目前在香港大學就讀，但她笑言覺得已很難兼顧，希望向擅讀的運動員請教。

黃綜翰受訪時表示，對於鄧謝配有信心，由於兩人都已年過30，也會特別注意他們的狀態，「以他們打的球，絕對有力衝擊世界上任何一隊運動員，但比賽密度高了之後，就要注意戰鬥力和身體恢復的時間，因為30歲時不會知道35歲的狀態、35歲時不會知道40歲的狀態，他們身上會不斷有新狀況，我們要不斷觀察、調整。」

謝影雪指，今次的冠軍是整個團隊的功勞。（高詩琦攝）

黃綜翰又說，「鄧謝配」有能力去限制對手的優點，也談未來希望如何訓練兩人：「要發揮他們得分的戰術長處，這方面不會有太大調整，是要將技術更加優化、戰術上有更多不同角度，教練會提供更多技術需要，來配合這種新打法，但大方向是不會變的。」陳斌生則認為，兩人的技術已屬世界「前二、三」。

今屆亞錦賽，港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖在8強不敵頭號種子、中國的譚寧／劉聖書，黃綜翰鼓勵兩人，指每個頂尖運動員都會經歷這些階段，「成長大方向是正確的話，我們需要投放一些失敗成本和時間成本在他們身上。」