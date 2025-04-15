歐聯全攻略｜8強次回合　皇家馬德里迎阿仙奴　主場「大」翻身

歐聯8強首回合最大的冷門，要數阿仙奴主場以3：0大破歐聯王者皇家馬德里；次回合皇馬力爭來個「大」翻身，晉級準決賽。

（球賽編號：FB0383，4月17日03:00開賽，NowTV 643台直播）



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皇馬在歐聯從未在首回合落後3球下，次回合反勝晉級，但正如主帥安察洛堤所說，凡事都有第一次，他們唯一可以做的，就是盡力而為。事實上，歐聯的絕地反勝例子也不少，近年最經典的肯定是2018/19年球季，利物浦作客巴塞隆拿首回合落後0：3，但次回合返回主場以4：0反勝；至於西甲球隊反勝例子，亦有2003/04年球季，拉科魯尼亞首回合作客以1：4不敵AC米蘭，次回合卻慨贈紅黑兵團4隻光蛋（當時AC主帥正是安察洛堤）。

迪格蘭賴斯攻守皆能，是阿仙奴力爭晉級的關鍵人物。（Getty Images）

雖然皇馬或安察洛堤不以反勝見稱，但球隊的攻擊能力有保證，他們今季34次贏波，其中有13場大勝對手3球或以上；而且於主場戰績彪炳，今季歐聯主場取得6勝1負，當中5次總入球超過3球，包括5：2大破多蒙特及5：1輕取RB萊比錫。

阿仙奴上仗憑迪格蘭賴斯兩個妙絕罰球加上米基爾馬連奴的入球，以3球奏捷，而他們今季在歐聯的戰績亦非常不俗，取得8勝2和1負，所敗一仗也只是作客以0：1僅負國際米蘭。

迪格蘭賴斯上仗連入兩記世界波罰球，助阿仙奴以3：0大破皇馬。（Getty Images）

皇馬中場比寧咸今季要兼顧不少防務，入球量大跌。（Getty Images）

雙方曾3次對壘，皇馬只取得1和2負，今仗勢要施展渾身解數才有望反敗為勝，以他們的攻擊力，以爭取多個入球並非難事，但阿仙奴或許亦能藉反擊取得進帳，因此今仗一於博「入球大」；如對皇馬有信心，亦可吼他們能開出「主勝」。

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