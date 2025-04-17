張家朗掃三獎成大贏家　今年調整為主仍劍指世錦賽｜傑運選舉

張家朗與江旻憓去年在巴黎奧運為香港奪得兩面金牌，劍擊隊在是夜的「2024年度香港傑出運動員選舉」成為大贏家，可說是意料中事。張家朗連續4年當選「星中之星」及入選「十傑」，加上與隊友蔡俊彥、梁千雨及李逸朗合奪「最佳運動組合」，一口氣掃走三個獎項。



香港劍擊隊在2024年成績亮眼，張家朗與江旻憓在巴黎奧運摘下歷史性的雙金，兩人一起入選「十傑」並榮膺「星中之星」，惟江旻憓正在美國紐約出席聯合國論壇，缺席頒獎禮。

張家朗連續兩年成為大贏家，獨攬三獎。（梁鵬威攝）

張家朗則是今晚的大贏家，憑着68年來首個衛冕奧運男子花劍個人賽的選手、以及世界排名重返第一這張成績表，個人第6次當選傑出男運動員，而且連續4年榮膺星中之星，他亦與隊友蔡俊彥﹑梁千雨﹑李逸朗當選「最佳運動組合」，代表作是去年勇奪世界盃香港站團體冠軍。

以一身黑色西裝現身的張家朗，他在台上再度感激法籍教練Gregory Koenig：「多謝教練，準備奧運的過程十分辛苦，大家壓力都很大，但Greg仍然幫助我調整心態和狀態，令我發揮應有水平。」張家朗連續兩年掃走三獎，再度成為大贏家，他始終一貫淡淡然：「感覺差不多，一樣如此開心，始終獎項是大家對我的肯定。」

港隊男花連續兩年獲得最佳運動組合。（梁鵬威攝）

張家朗生涯接近贏盡所有，只差一個世界錦標賽冠軍，經歷巴黎奧運周期後，張家朗與Greg已有共識：「現時狀態還好，完成巴黎奧運後與教練（Greg）有共識，畢竟上年太過辛苦，今年都是比較輕鬆的心態應戰，以養好身子為主，但並非放軟手腳。」今年世錦標賽將於7月在格魯吉亞首都第比利斯舉行。

張家朗以黑色西裝現身。（梁鵬威攝）

談到最佳運動組合，港隊男花連續兩年獲獎但陣容有別，今年由李逸朗取代楊子加，家朗認為隊友配搭不一樣，但大家的目標依然一致：「我們失落奧運資格後，嘗試不同組合，希望團體有更好成績，上年的香港站冠軍證明有成效，希望未來保住氣勢，以衝擊（洛杉磯）奧運資格為目標。」

張家朗﹑蔡俊彥﹑李逸朗﹑梁千雨（由左至右）組成的香港花劍隊，在上年的花劍世界盃香港站主場奪冠。（資料圖片／FIE圖片）

至於連續兩年在陣的蔡俊彥透露，未來將以相同組合出戰不同賽事，並指團隊將有第5人，留待由Greg選擇。首次獲獎的李逸朗感激教練給予他機會，亦多得隊友的信任才有更好的發揮。梁千雨則直言，團隊以不同組合出賽，就有不同的化學作用，但無論是楊子加或是李逸朗，他都覺得合作得很舒服，千雨希望這個組合未來衝擊更多獎牌，再次獲得奧運團體的資格。

江旻憓缺席頒獎禮 12字祝福大家

巴黎奧運後急流勇退的江旻憓，第6次當選傑出女運動員，並終於首嘗星中之星的滋味，惟Vivian正在美國紐約出席聯合國經濟及社會理事會青年論壇，稍後更將發表講話，故未能親自接過星中之星的獎座。江旻憓事先預錄短片，再度感謝大會及教練團隊，她直呼「好掛住你哋」，並祝願大家「身體健康，開開心心，夢想成真」。

江旻憓首膺星中之星，但未有親身領獎。（梁鵬威攝）

江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽勇奪冠軍。（資料圖片／袁志浩攝）

2024年度香港傑出運動員選舉得獎名單



男子星中之星：張家朗

女子星中之星：江旻憓



香港傑出男運動員：

張家朗（劍擊）、石偉雄（體操）、龍子健（硬地滾球）、黃鎮廷（乒乓球）、黃澤林（網球）



香港傑出女運動員：江旻憓（劍擊）、何詩蓓（游泳）、劉慕裳（空手道）、何宛淇（硬地滾球）、杜凱琹（乒乓球）



香港最佳運動隊‍伍：香港男子足球代表隊



香港最佳運動組合：羽毛球混合雙打（鄧俊文／謝影雪）、男子花劍隊（張家朗／蔡俊彥／李逸朗／梁千雨）、硬地滾球混合BC3級雙人賽隊伍（何宛淇／謝德樺）

