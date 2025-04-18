英超特攻｜李斯特城迎利物浦　藍狐主場甚弱　紅軍大勝在望

只要在餘下6場贏多2仗便可封王的利物浦，今周英超作客「尾二」的李斯特城；「藍狐」近8場主場全敗兼未入一球，相信今仗無力阻止紅軍全取3分。

（球賽編號：FB0551，4月20日23:30開賽，Now TV 621台直播）



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利物浦上周先有主力沙拿續約冲喜，主場以2：1險勝韋斯咸；今周戰李斯特城前則有隊長雲迪積克宣布留隊，同樣可以振奮軍心，而且上仗正是靠這名荷蘭中堅於89分鐘接應角球頂入，才取得勝利3分。

隊長雲迪積克剛宣布續約，令利物浦上下士氣大振。（Getty Images）

紅軍現時以32戰76分排榜首，比次席阿仙奴多13分，餘下6場只要多取6分，最快即是兩場勝仗，便可以繼2019/20年球季再度捧走英超錦標。他們近6場聯賽只曾爆冷不敵富咸，其餘5場全勝，士氣正盛。

李斯特城季中聘用雲尼斯達萊掌帥，但這名前曼聯名將卻無法帶領球隊走出低俗，現時僅以32戰18分排「尾二」，落後第16及17位的狼隊與韋斯咸達17分，宣告降班只是時間問題；他們主場戰績差得離譜，近8場聯賽主場竟錄得全敗且未入一球，打破了英超的紀錄。

李斯特城攻力疲弱，老將華迪亦陷入9場入球荒。（Getty Images）

雙方近5次交手，利物浦悉數取勝，而且當中4場起碼贏2球，今仗無論實力、往績、士氣都佔優下，今仗不勝無歸，「大」捷可期。

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