張家朗江旻憓當選傑運選舉「星中之星」　石偉雄以獎座告別

「國泰2024年度香港傑出運動員選舉」今晚舉行。適逢去年為奧運年，巴黎奧運戰績主宰了今年「傑運」賽果，男子花劍和女子重劍金牌張家朗及江旻憓，雙雙大熱當選「星中之星」，其中女子「星中之星」自「傑運」於2021年度改制後，連續三屆由何詩蓓奪得，今年換上新盟主。



「傑運選舉」設有5名傑出男子及5名傑出女子運動員、1名最佳運動隊伍、3名最佳運動組合和男、女子「星中之星」各一，得獎者由評審團、本港體育編輯/記者和市民選出，評審團佔整體投票比重50%，傳媒與市民則各佔20%和30%。

（梁鵬威攝）

頒獎禮以「最佳運動組合」打頭陣，去年在世界盃香港站奪得團體冠軍的男子花劍隊（張家朗/蔡俊彥/梁千雨/李逸朗）、巴黎奧運硬地滾球BC3級混雙金牌何宛淇/謝德樺，以及羽毛球「鄧謝配」率先獲獎。

5名傑出男子運動員方面，張家朗是首名得獎者，他在台上表示：「多謝教練，準備過程辛苦，大家好大好壓力時佢都幫助我調整心憊和狀態，令我發揮應有水平。」之後，緊接上台的黃鎮廷第5度獲獎。

張家朗。（梁鵬威攝）

石偉雄。（梁鵬威攝）

黃鎮廷。（梁鵬威攝）

已經宣布退役的「跳馬王子」石偉雄是第三名得獎者，他談到最後一次以運動員身分獲獎的感受：「回顧過去二十多年，我要多謝教練陪伴我披荊斬棘、相信我每次的突破；還有我的家人，我犧牲很多陪屋企人的時間，多謝他們的體諒。巴黎奧運是我運動生涯最難捱的一段旅程，謝謝大家信任。」最後兩名傑出男子運動員是硬地滾球的龍子健及網球的黃澤林（Coleman），其中Coleman在外比賽未能出席。

黃澤林。（梁鵬威攝）

得獎名單（有待更新）

最佳運動組合：

羽毛球混雙 鄧俊文/謝影雪

男子花劍隊 張家朗/蔡俊彥/梁千雨/李逸朗

硬地滾球混合BC3級 何宛淇/謝德樺



最佳運動隊伍：

香港男子足球代表隊



傑出男運動員：

張家朗（劍擊）、黃鎮廷（乒乓球）、石偉雄（體操）、龍子健（硬地滾球）、黃澤林（網球）



傑出女運動員：

何詩蓓（游泳）、江旻憓（劍擊）、杜凱琹（乒乓球）、何宛淇（硬地滾球）、劉慕裳（空手道）



男子「星中之星」：

張家朗（劍擊）



女子「星中之星」：

江旻憓（劍擊）



接着頒發女子傑出運動員，首名得獎者何詩蓓在台上表示：「記得巴黎奧運200米自由泳決賽，我望住現場觀眾，我好記得很多觀眾用廣東話替我打氣，亦有很多香港區旗，我感受到大家給我的力量。」何宛淇、劉慕裳同樣當選，前者感動地說：「長大了才知道，這部輪椅是帶領我追尋夢想，希望大家在人生旅程上也找到自己的夢。」

何詩蓓。（梁鵬威攝）

最後兩名得獎者是江旻憓和杜凱琹。杜凱琹哽咽多謝教練張瑞：「去年受傷的時候，『瑞姐』特製了一塊球拍給我，隊友亦每天陪我訓練，是她們陪我走過這段低谷。」江旻憓則因事未能出席頒獎禮。

張家朗、教練Gregory Koenig。（梁鵬威攝）

張家朗、教練Gregory Koenig。（袁志浩攝）

（梁鵬威、袁志浩、趙子晉攝）

（梁鵬威、袁志浩、趙子晉攝）

（梁鵬威攝）

崔浩然、歐鎧淳。（梁鵬威攝）

費蘭度（左起）、杜度Z、祖連奴、艾華頓。（袁志浩、梁鵬威、趙子晉攝）

香港足球隊。（袁志浩攝）

謝影雪（中）、鄧俊文（右三）。（袁志浩攝）

男子冰球隊。（梁鵬威、袁志浩、趙子晉攝）

三項鐵人Elg Robin Bent Edvin Thomas（左起）、彭詩雅、奧斯卡。（梁鵬威、袁志浩、趙子晉攝）