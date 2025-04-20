桌球世錦賽｜威爾遜爆冷不敵中國新星衛冕失敗　奧蘇利雲點出敗因

世界桌球錦標賽，衛冕的威爾遜（Kyren Wilson）在首圈與21歲中國小將雷佩凡碰頭，威爾遜目前世界排名第2、雷佩凡排名39，但威爾遜竟爆冷落敗，無緣衛冕。

奧蘇利雲在此戰後，大談威爾遜出局的原因，認為他「打得太多桌球了」。



威爾遜賽前被視為今屆世錦賽熱門之一。（Getty Images）

威爾遜在第一節一度形勢大好，領先到6：3，然而在第二節開始，即遭雷佩凡連追6局，這名首次參加世錦賽的中國球手一口氣從劣勢扭轉至「叫糊」的9：6，只消再贏一局便能獲勝。威爾遜雖然即發力追成9：9，惟在決勝局他未能再下一城，雷佩凡終以10：9淘汰威爾遜。

年輕的雷佩凡並非無名之輩，去年12月，他在世界排名仍只得84時奪得蘇格蘭公開賽冠軍，成為21年來世界排名最低的排名賽冠軍。

雷佩凡首次參加世錦賽，首圈已有好表現。（Getty Images）

威爾遜今季已贏得4站排名賽，被視為奪冠熱門之一，但最終未能成功，他賽後坦言相當難受：「我在世錦賽的往績很好，但我遠遠未在最佳狀態，對手仍要打到10：9才能擊敗我。」他續說：「這真的是個漫長的球季，我打了很多比賽，從未試過如此密集，但我為自己的表現驕傲，也對自己獲得的成功引以為傲。」

威爾遜對首圈出局難免失望。（Getty Images）

奧蘇利雲其後接受TNT Sports訪問時，談到威爾遜表現失準的原因：「他在很多賽事都晉級到較後階段、也贏了很多比賽。雖然他今次表現還不錯，但回望過去兩屆世錦賽冠軍，包括威爾遜本人和比素（Luca Brecel），他們都是在養足精神後才參賽。要贏世錦賽，當然要有好表現，但大約2月的時候，就要開始完全集中在世錦賽了。」

奧蘇利雲認為威爾遜的敗因在於之前未懂留放。（Getty Images）

奧蘇利雲的意思，是為了能以十足狀態參加世錦賽，球手應在其他賽事作取捨，「我覺得他（威爾遜）參加了太多他不需要打的比賽。今天我見到他打這個比賽，翌日他又在李斯特打7至8日的比賽，其實更應放下球桿、休息一下。」

他續說：「我覺得威爾遜應該放棄幾個賽事的……我覺得有時休息一個月也不壞，尤其當你已經打了一整季，（休息一會）不會有什麼影響的。如果在2月的時候，放一些大約一星期的假，就能以更好的狀態來到世錦賽。對我來說，他打得太多桌球了。」