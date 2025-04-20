F1沙特站｜排位賽頭位大熱諾里斯自炒　韋斯達賓0.01秒之差居首

F1（一級方程式）沙特阿拉伯站排位賽，在車手積分榜領先的麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）在Q3自炒，陷入困局；紅牛戰車雖然一直不被看好，但韋斯達賓（Max Verstappen）展現四屆世界冠軍的實力，以0.01秒之差登上頭位。

至於今季轉投法拉利的咸美頓（Lewis Hamilton），表現仍未及隊友陸克萊（Charles Leclerc）。



吉達賽道路窄且多高速的盲眼彎，難度極高。（Getty Images）

沙特阿拉伯的吉達賽道雖然並非真正的街道賽，惟賽道以街道賽道的形式建成，以「最高速街道賽」為招徠，但同時有大量盲眼彎、緩衝區也不多，自2021年首次舉辦以來，已常被批危險，且每年賽事都會有炒車意外。

麥拿侖戰車今站繼續展現優秀性能，當中諾里斯在第二及第三節自由練習都造出最快時間，隊友皮亞斯特利次之，因此排位賽頭位也被視為是麥拿侖兩車手之爭。

麥拿侖的MCL39繼續展現優勢。（Getty Images）

兩人都順利地進入Q3，然而在第一個快圈時便發生意外，在4號彎他稍稍偏離路線導致之後「擒壆」太多，戰車終在5號彎失控撞牆、左前部份毁壞，賽事立刻出示紅旗暫停。諾里斯雖無受傷，但他在無線電中顯得對自己相當惱怒，低聲說了一句：「Fxxing idiot（他X的笨蛋）」。諾里斯未能繼續作賽，終只能以第10名起步。

諾里斯「出局」，頭位熱門自然變成其隊友皮亞斯特利，和排位賽一直名列前茅的韋斯達賓。最後一次快圈，皮亞斯特利以1分27.304秒一度登上第1位，並以0.1秒之差力壓平治的佐治羅素，但「韋少」最後造出1分27.294，以0.01秒之差壓過皮亞斯特利，奪得頭位。

F1沙特站排位賽，韋斯達賓（中）獲頭位，皮亞斯特利（左）第2，佐治羅素（右）第3。（Getty Images）

韋少賽後顯得相當滿意，接受F1官網訪問時道：「我完全沒想過能獲得頭位，尤其在第三節自由練習後。但戰車在晚上突然活過來了，我們做了最後的調整，然後戰車變得較易駕駛了，也有了抓地力。」他滿意地道：「能獲得頭位真的很滿足，雖然在正賽中，要守住其他對手會很困難，但我們會盡力試試。」

諾里斯在4站過後，目前以77分排在車手積分榜榜首，皮亞斯特利僅落後2分排在第2位，韋斯達賓則以69分排在第3，羅素以63分緊隨，彼此差距不大。前4名車手中，韋少、皮亞斯特利和羅素在今站排位賽獲得第1至3名，意味諾里斯在排位賽的失利，有機會讓他在這一站失去榜首。

諾里斯顯得相當失落。（Getty Images）

諾里斯失望地說：「今個比賽周本來很順利，對於這個打擊我們也很失望，但我也要好好面對它。我要向我的隊伍、機械士和工程師道歉，然後明天再嘗試努力。車子很快，明天我要努力爬頭。」

至於升班到紅牛車隊後第3戰的角田裕毅，則以1分28.204秒排在第8，雖與隊友距離不小，但至少再次打入Q3；駕駛法拉利的咸美頓排第7，與第4的隊友陸克萊有約0.5秒的差距，似乎仍未能駕馭戰車。另外，威廉士車隊的辛斯排第6、Alpine的加斯利排第9，兩人成為前10名中唯二的中游份子。