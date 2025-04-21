英超｜利物浦送李城降班 阿諾特復出一箭定江山 賽後避談去留

沙拿、祖達、加普連番浪費入球機會，傷癒復出的阿諾特卻以一記左腳「窩利」帶領利物浦作客1：0力挫李斯特城，距離英超冠軍只差一場勝仗，難怪他入球後興奮得摘下球衣慶祝。然而，勝利的喜悅沒有讓他表明心迹，季後約滿是去是留，他還是選擇三緘其口。



開賽後不久，沙拿便接應蘇保斯拉爾的妙傳在禁區內近射，但皮球竟先後撞了兩條門柱而彈出，似乎預示這名埃及翼鋒今仗腳風平平，之後他果然三番四次地失機，就算以把握力見稱的祖達後備落場亦一次頂高一次中楣，還有左翼加普面對李城門將已失位的良機，隨意的一射又被對方守將閂出；利物浦空有不少埋門，但始終無法打開紀錄。

阿諾特後備入替僅5分鐘，便以一記左腳勁射，助利物浦取得全場唯一入球。（Getty Images)

阿諾特於71分鐘入替干拿巴特利，這名紅軍右後衛缺陣個多月終告復出，期間球隊於歐聯8強被巴黎聖日耳門淘汰、聯賽盃決賽不敵紐卡素，還以2：3不敵富咸首嘗今季聯賽客場敗績。想不到他今場復出落場僅5分鐘便藉一次角球攻勢，混戰中左腳勁射入網，取得全場唯一的入球，也成為紅軍的贏波功臣。

這名26歲後衛入球後興奮得脫下球衣，衝向客軍球迷區，展露一身肌肉，振臂高呼，難免令球迷聯想到，他會繼早前宣布續約的沙拿及隊長雲迪積克般，決定留下來。然後，當記者在賽後問他的去向時，阿諾特卻說：「我整季都在說，我不會談及我的（去留）狀況，我不會具體說些什麼。不過，像今天真的很特別，取得入球、復出上陣、贏得比賽，（甚至）贏得錦標，所有這些對我來說都是特別的時刻，而我很高興我是其中一份子。」

阿諾特入球後，脫去上衣，衝往客軍球迷區高呼慶祝。（Getty Images）

紅軍主帥史諾盛讚阿諾特的表現，「我們過往好一段日子都倚賴沙拿，但他今日錯失了不少機會，慶幸我們有其他球員能分擔一下，雲迪積克上周做了，而今周則到阿諾特」；雲迪積克上周對韋斯咸時，臨完場頂入，助球隊主場以2：1險勝。

利物浦贏波後以33戰79分續踞榜首，領先次席的阿仙奴13分，只要在餘下5場中取得一勝，即可封王；如果「兵工廠」在周中主場對水晶宮的賽事落敗，紅軍亦可提早捧盃。

李斯特城鐵定降班，主將華迪與紅軍的沙拿擁抱告別。（Getty Images）

今仗落敗的李斯特城，33戰只得18分排「尾二」，落後「尾四」的韋斯咸已達18分，提早5輪宣告護級失敗。至於今周稍早時間以0：4慘負阿仙奴的葉士域治，亦以15分落後於韋斯咸，雖然數字上仍有機會，但得失球差卻有20球的差距，鐵定降班也只屬時間問題。因此，今季大有可能跟上季一樣，3支升班馬齊做「升降機」，在英超一季遊後便要重返英冠作賽。