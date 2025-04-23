楊文蔚獲相戀12年男友求婚　櫻花樹下戴鑽戒：早就知道，會係你

香港女子跳高紀錄保持者楊文蔚周三（23日）在社交媒體公布喜訊，她獲相戀12年的男友Daryl在日本求婚，並分享在櫻花樹下的照片，原來漂亮的照片背後，也是Daryl一番心思。



現年30歲的楊文蔚在社交媒體發文，分享多張與牙醫男友Daryl的照片，當中包括她捧着花束、在左手無名指戴上鑽戒的照片，背景是漫天櫻花樹，相當唯美。

楊文蔚在帖文中寫道：「我們從穿住校服講話將來要結婚，到而家數住十二年過去，經過青春、遠距離、沉默。我一直以為自己會喺這一刻崩潰落淚，結果係好平靜，因為我早就知道，會係你。」

一幀幀照片背後，也是Daryl的心思，原來他早就秘密安排了香港攝影師Woody Lau飛到日本，並拍下他求婚的一幕。楊文蔚續寫：「佢偷偷飛咗Woody Lau嚟日本，記錄呢一刻，就係因為我講過Pre Wedding要搵佢去北海道影一輯First Love（電視劇）。」

楊文蔚最後總結：「唔係最華麗，唔係最戲劇性，完全乜都無準備，但係，我知那日的櫻花會記一輩子的。」不過她也透露，「我就知道佢怕羞有嘢未講，畀佢喺食飯嗰陣補返，然後我都係哭了。」