亞洲波多面睇｜亞冠盃8強開打　希拉爾光明「大」道

亞冠盃8強今周展開，沙特阿拉伯雄師希拉爾於「主場」迎擊南韓的FC光州；希拉爾粒粒皆星，攻擊力超強，今仗有望「大」勝一場。

（球賽編號：FB0861，4月26日 00:30開賽，HOY TV 76台直播）



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說希拉爾擁「主場之利」，其實因為今屆亞冠盃改制，8強開始全部一場過，且集中在沙特城市吉達（Jeddah）舉行，由4月25日展開的8強，踢到5月3日的決賽。除了希拉爾對FC光州，其餘3場為沙特的吉達艾阿里對泰國的武里南聯、日本的橫濱水手對沙特的艾納斯，以及日本的川崎前鋒對卡塔爾的艾薩德。

曾效力英超富咸的米祖域，今季在沙職及亞冠盃上陣23場入了19球，是希拉爾的入球之匙。（Getty Images）

希拉爾今屆亞冠盃表現出色，10戰8勝1和1負，共入30球，即平均每場入3球；事實上，他們陣中有不少曾在歐洲球壇搵食的大牌外援，例如米連高域沙維、魯賓尼維斯及簡些路等，其中曾效力富咸的阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrović），今季在沙職及亞冠盃上陣23場入了19球。

⁠FC光州也有4名巴西外援壓陣，但都屬名不經傳之輩，最高身價的反而是阿爾巴尼亞國腳阿辛尼（Jasir Asani），16強次回合正是靠這名29歲翼鋒梅開二度，FC光州才以總比數3：2反勝神戶勝利船晉級。

兩軍近況都不錯，希拉爾近X場X勝X和X負，⁠FC光州近6場則取得4勝1和1負，但希拉爾擁半個主場之利，且陣中球星如芸，今仗可秤先，有望旗開得勝。

FC光州全靠阿爾巴尼亞國腳阿辛尼於16強次回合梅開二度，才以總比數3：2險勝神戶勝利船晉級。（Getty Images）

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