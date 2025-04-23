乒乓｜馬龍當選中國乒協副主席　仍是現役球員年底將五戰全運

中國乒乓球協會（中國乒協）管理層變動，除了原主席劉國梁請辭、由原副主席王勵勤頂上外，名將馬龍和高元義分別成為副主席。

36歲的馬龍去年底宣布退出世界排名，但他仍會出戰今年底的全運會。



在獲選為新一屆中國乒協副主席後，馬龍表示，自己會更關注年輕運動員和梯隊的建設，「中國乒乓球隊那麼多年來能長盛不衰，是因為有一個很好的梯隊建設，不斷有年輕優秀運動員出來，所以說，我也希望將這麼多年來的比賽經驗、訓練經驗或其他方面的專業知識，希望能為年輕運動員提供更加的寶貴經驗。」

馬龍（右一）獲選為中國乒協新任副主席。（新華社）

曾出戰4屆奧運會，包括2012年倫敦、2016年里約、2020年東京（實際在2021年舉行）和2024年巴黎，總共獲6面金牌，是中國體壇獲最多奧運金牌的運動員，包括兩面男單和4面男子團體金牌，也是奧運史上首位成功衛冕男單的球手（2016及2020）；他同時也是兵壇至今唯一造出「雙圈大滿貫」佳績的球員，分別在奧運會、世錦賽和世界盃，都奪得過兩次或以上的單打冠軍。

馬龍去年底與樊振東和陳夢分別宣布，退出世界排名，意味暫不出戰國際賽；此後，在今年初國際奧委會主席巴赫訪華期間，馬龍曾向他尋求建議，想了解作為運動員，未來可以如何進入國際體育管理組織工作。

馬龍（右）早前代表北京出戰全運資格賽，取得男子團體賽正賽資格。（新華社）

馬龍早前雖以巴黎奧運金牌身份，獲得多哈世界乒乓錦標賽的參賽資格，但他和另外兩名奧運金牌即樊振東和陳夢，都表明不會參加。但馬龍仍有現場賽場，他早表明希望代表北京參加今年11月的全運會，早前也在3月的全運資格賽，領北京獲全運的男子團體賽正賽資格，他曾表示，今屆會是他最後一屆全運會。

馬龍曾出戰過5屆全運會，2013年和2017年都贏得男單金牌，在2013年夥拍丁寧贏得混雙金牌，到2021年再與王楚欽合作獲得男雙金牌。