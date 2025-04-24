最強媽媽挑戰1英里Breaking 4　盼成女兒榜樣　屢受跑神好友啟發

香港人未必熟悉肯尼亞跑手Faith Kipyegon的名字，但回顧她的成績表，絕對贏盡世人掌聲——

17歲以一雙赤腳贏得世界青少年越野錦標賽冠軍，繼而在里約、東京和巴黎奧運連贏三屆女子1500米金牌，寫下田徑歷史；2023年，她於兩個月內連續打破1500、5000米及1英里世界紀錄，當時還要忙着照顧女兒Alyn。

曾與跑神傑祖基一起訓練的「最強媽媽」，6月將會挑戰4分鐘內跑1英里的「人類極限」，這項挑戰將於6月26日在巴黎夏勒蒂體育場（Stade Charléty）舉行。



Faith Kipyegon曾於2023年的鑽石聯賽摩納哥站打破由荷蘭「長跑女王」夏辛保持的1英里世界紀錄，從4分12.33秒推前至4分07.64秒。她將在6月的「Breaking 4」計劃中，嘗試突破8秒極限，在4分鐘內完成1英里。

肯尼亞跑手Faith Kipyegon發起「Breaking 4」計劃。（Getty Images）

跟許多肯尼亞跑手一樣，Faith Kipyegon成長於非洲國度的貧窮村落，在九名子女中排行第八的她，每天上學都要跑幾公里山路，但這正正為她奠下優秀的長跑基礎，2011年，她以一雙赤足跑贏越野世青賽，從此踏上世界級跑手之路。

中長距離項目是Faith Kipyegon的強項。2016年里約奧運，她贏得女子1500米金牌，翌年以大熱姿態贏得世界錦標賽冠軍，成為史上首個1500米肯尼亞女子世界冠軍，也是歷來第三個連贏奧運和世錦賽的女子1500米跑手。

事業如日方中，Faith Kipyegon卻在世錦賽做了一個重大決定：專心安胎生女，暫別田徑場。不過她從沒想過就此退役，因為她在醫生照料下，一直訓練到懷孕5個月才擱起釘鞋。

Faith Kipyegon於2016年首奪奧運金牌。（Getty Images）

Faith Kipyegon在東京奧運蟬聯女子1500米冠軍。（Getty Images）

Faith Kipyegon於2024年巴黎奧運締造女子1500米三連霸。（Getty Images）

為母則強是Faith Kipyegon的最佳寫照。女兒Alyn出生後一年，她在2019年的鑽石聯賽尤金站強勢復出，不難想像的是，2021年的東京奧運，女子1500米金牌再次成為她的囊中物。

在2024年巴黎奧運寫下連贏三屆1500米的歷史前，Faith Kipyegon於2023年接連打破1500米、5000米及1英里世界紀錄，成為首個打破3分50秒關口的1500米女跑手，她把瘋狂的偉業歸功於女兒：「她改變我的生活和思維模式。現在我知道，我身邊有個小女孩一直視我為榜樣。」她續說：「牙買加的費莎（Shelly Ann Fraser Pryce）和美國的菲歷絲（Allison Felix）都在當了媽媽後復出，我們在東京奧運相遇了。我相信我們都鼓勵了現今女性，懷孕不是終點，而是新章的開始，你會變得更強。」

女兒Alyn亦將於「Breaking 4」當日在終點守候母親，身體力行見證媽媽力求突破的堅毅精神。

女兒是Faith Kipyegon的最大動力。（NIKE提供）

Faith Kipyegon「變得更強」的下一步，或許就是6月「Breaking 4」當日。這個計劃由贊助商NIKE全力支持，有如肯尼亞「跑神」傑祖基當年的馬拉松「Breaking 2」。巧合的是，傑祖基正是Faith Kipyegon的良師兼好友，她說：「跟Eliud（傑祖基）為伴，經常聽他分享關於動力和奮鬥的心得，他改變了我的想法和目標。」

（NIKE提供）

「Breaking 4」將於6月26日在巴黎夏勒蒂體育場（Stade Charléty）舉行。要把時間由現時Faith Kipyegon自己保持的4分07.64秒縮短至少7.65秒，她必須在每一圈跑出平均近2秒的提速；值得一提是，從Paula Ivan於1989年創下的紀錄到Faith Kipyegon在2023年改寫世績，足足用了34年時間才將女子1英里成績縮短 8 秒。