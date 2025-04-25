英球迷睇波終變悲劇　涉種族歧視對手球員　遭愛隊批評後自殺亡

英國一名球迷在一場低組別足球聯賽中，涉向對手球員作種族歧視動作，在球會發聲明抵制有關行為後，他終自殺身亡，遺書只留下一句話。



英國媒體Cheshire Live報道，一名52歲、名為Andrew Paul Hewitt的車士打球迷，去年年底涉在一場英格蘭全國北部聯賽（第6級別）中，在對手球隊沃寧頓慶祝入球時，向沃寧頓一名球員做出模彷猩猩的種族歧視動作。

Andrew Paul Hewitt被拍到涉向對手球員做出模彷猩猩的動作。（X）

有關影片很快在網上流傳，車士打也在社交媒體發聲明表示抵制有關行為，對於相關行為感「憤怒和不齒」，並已獲得相關照片和影片，已確認其中一名涉事者身份，英足總會就此展開調查，球會也會將有關證據交予警方。

Andrew Paul Hewitt在比賽後的深夜，被發在家中自殺身亡，僅留下一句話：「我惹禍了。對不起。（I f***** up. Sorry.）」並遺下太太及兒子。

Andrew的死因研訊近日召開，其親兄弟Alan指，Andrew當時的行為「完全不符平日的為人」，認為他是一時激動，對於他選擇了結自己生命，Alan認為他在看到網上的言論和車士打的聲明後，覺得自己將被球會禁止入場、或要坐牢，「他無法承受這些後果帶來的恥辱。」

車士打對禾靈頓的賽事。（Chester FC）

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