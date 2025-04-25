英超｜華迪嚴選李斯特城最佳十一人　中場人選冇份贏英超卻建奇功

李斯特城傳奇前鋒占美華迪（Jamie Vardy）宣布離隊後，也透過影片選出了他心目中的「李城最佳十一人」，不出所料，大部份都是2015/16球季奪英超冠軍的班底；其中一人並非英超奪冠功臣，卻留下了另一印記。



華迪在效力李斯特城13年後宣布離隊。（Getty Images）

38歲的華迪在效力李斯特城13年後宣布離隊，他隨後為李城拍片分享自己心目中，在李城合作過的最佳十一人：

門將：卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）

右閘：丹尼森遜（Danny Simpson ）

中堅：韋斯摩根（Wes Morgan）、賀夫（Robert Huth）

左閘：基斯甸富治斯（Christian Fuchs）

卡斯柏舒米高當年表現出色。（Getty Images）

中場：簡迪（ N'Golo Kante）、真禾特（Danny Drinkwater）、泰利文斯（Youri Tielemans）

簡迪在李斯特城成名，在奪冠的一季，他獲選為球會年度最佳球員。（Getty Images）

前鋒： 馬克艾拜頓（Marc Albrighton）、馬列斯（Riyad Mahrez）、占美華迪（Jamie Vardy）

馬列斯當年表現令人印象深刻。（Getty Images）

華迪選出的陣容中，絕大部份名字都不令人意外；但11人之中唯獨一人不是英超奪冠班底，就是中場泰利文斯。泰利文斯在2019至23年間效力李城，他在2021年的英格蘭足總盃決賽，對車路士射入一記遠程炮，助「狐狸」以1：0奪得冠軍，這個入球含金量十足，他能成為華迪心目中最佳十一人之一，也不教人意外。

泰利文斯在2021年足總盃決賽一箭定江山。（Getty Images）

至於在李城奪英超後效力過的哈利馬古尼、占士麥迪臣等，雖然成為了大名球星，當中麥迪臣也為李城奪得過足總盃，但兩人均不在陣容之中。而目前正合作的隊友，更加是一個也沒有入圍。