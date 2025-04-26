女足最前線｜女子澳職季後賽開打　水手主勝串阿聯主勝

女子澳職常規賽剛結束，墨爾本城以不敗姿態奪冠；季後賽旋即展開，今周日先上演淘汰圈，由常規賽第3名的阿德萊德聯主場迎戰第6位的西部聯，以及第4位的中岸水手主場面對第5位的坎培拉聯，兩場的勝方將躋身準決賽。

（球賽編號：FB0943，4月27日12:00開賽，HOY TV 76台直播）



墨爾本城女足以16勝7和得55分，全季不敗封后，同市宿敵墨爾本勝利則以2分落後，屈居次席，但兩支墨爾本勁旅都獲得直入準決賽資格，第3至第6名則要先踢淘汰圈。順帶一提，女子澳職跟男足一樣，季後賽淘汰圈為一場過，到準決賽是主客兩回合制，戰至總決賽又變回一場過。

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中岸水手女足前鋒拉絲慕臣近5仗攻入3球，狀態火熱。（Getty Images）

周日先上演的是中岸水手面對坎培拉聯，雙方實力接近，水手以34分完成常規賽，僅比坎培拉聯多1分。水手在聯賽尾段表現出色，最後4場取得3勝1負；前鋒拉絲慕臣（Annalise Rasmussen）狀態尤其火熱，最尾5仗射入3球。

坎培拉聯近4次面對水手未嘗一勝，今仗亦凶多吉少。（Getty Images）

⁠坎培拉聯在最後階段亦有好表現，近3場全勝；不過，往績上卻是水手佔優，雙方近4次對碰，水手取得3勝1和，今仗應可再度報捷。

英格蘭射手禾特絲常規賽攻入11球，是阿德萊德聯的入球之匙。（Getty Images）

至於尾關阿德萊德聯主場惡鬥西部聯（球賽編號：FB0942，4月27日14:00開賽，HOY TV 76台直播），前者以45分排第3，西部聯則以33分排第6，雙方實有有一定差距；阿聯近10場主場取得7勝2和1負，而且英格蘭射手禾特絲（Fiona Worts）常規賽有11球貢獻，在射手榜排第3，也是今季女子澳職入球最多的外援，相信她可帶領阿聯贏波入4強。

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西部聯常規賽23場失46球，防守力排女子澳職「尾二」。（Getty Images）

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