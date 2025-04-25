英超特攻｜利物浦主場迎熱刺　撐紅軍拔「刺」封王

隨着阿仙奴周中失分，榜首的利物浦於今周英超主場迎擊熱刺只需1分，便可以提早捧盃，他們於晏菲路所向披靡，加上熱刺有歐霸盃的後顧之憂，相信紅軍今仗可以拔刺封王。

（球賽編號：FB0883，4月27日23:30開賽，Now TV 621及630台直播）



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今場賽事Now TV除了慣常在621台直播外，亦增設630台作直播頻道，球迷可以免費直擊利物浦封王時刻。「兵工廠」周中主場只能以2：2賽和水晶宮，34戰得67分續居次席，落後利物浦達12分兼多打一場，因此紅軍今仗只要取得和局，便可以宣布繼2019/00年球季後，再度摘下英超冠軍，也將是他們第20座頂級聯賽錦標，追平宿敵曼聯的紀錄。

阿歷山大阿諾特上仗對李斯特城傷癒復出，後備落場僅5分鐘便「窩利」射入，為利物浦奠定勝局。（Getty Images）

雖然賽和便可封王，但利物浦上下肯定想以一場勝仗來贈慶，而且他們走勢凌厲，近7場聯賽取得6勝1負，單論主場聯賽出戰的話，更已豪取6連勝。雖然主將沙拿近況回落，已連續4場未有進帳，包括上仗對李斯特城時屢誤戎機，但紅軍勝在攻擊點多，例如前一仗由中堅雲迪積克完場前絕殺韋斯咸，上仗則由復出的右閘阿諾特一箭定江山。

熱刺近況非常飄忽，而且集中力已在歐霸盃上，他們8強淘汰了法蘭克福，之後的周中便於準決賽首回合主場迎擊挪威球隊波杜基林特；難怪他們近7場聯賽只取得1勝1和5負，單論作客更已三連敗。

熱刺前鋒李察利臣復出後狀態不俗，近兩場都有進帳。（Getty Images）

近10次聯賽交手，利物浦取得7勝2和1負，不敗率達90%，而且這10場賽事，其中8場總入球都超過2球； 紅軍往績佔上風、戰意亦旺盛，加上主場之利，今仗不勝無歸！

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