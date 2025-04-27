西班牙盃｜巴塞隆拿挫皇家馬德里封王　魯迪格涉向球證掟冰被逐

皇家馬德里對巴塞隆拿的西班牙盃決賽，由賽前一系列皇馬與主裁判迪布高斯的風波、到比賽尾聲皇馬球員涉向他投擲物件，最終3人領紅，充滿戲劇色彩。

巴塞隆拿則獨領風騷，17歲球星耶馬的新造型惹來注目，賽後受訪更是惹火。



皇馬在西班牙盃決賽前，公開表示不滿賽會委任迪布高斯（Ricardo De Burgos Bengoetxea）出任決賽主裁判，包括在皇馬官方電視台發放影片，剪輯了該名球證過往對皇馬的錯誤判決；而迪布高斯也召開記招，稱自己和家人受事件牽連已影響到日常生活，並強調自己和球員一樣也會犯錯，又呼籲外界關注球證被施壓的問題。

皇馬與球證迪布高斯的瓜葛成為今仗焦點。（Getty Images）

皇馬其後回應指，認為迪布高斯在記招上的言論「無法接受」，又指他的情緒起伏，不適合擔任決賽球證，要求西班牙足總更換球證，終被拒絕。皇馬未有參與賽前記者會及官方操練，一度惹來罷賽疑雲，惟最終皇馬表示未曾放棄參賽，稱考慮到球迷的心情，會如常參賽。迪布高斯也繼續出任這場大戰的主裁判。

在塞維利亞舉行的西班牙盃決賽，氣氛一如以往的國家打吡戰般相當火爆，兩隊踢成2：2進入加時，觀迪在116分鐘為巴塞取得致勝球，領先3：2。補時階段，皇馬一次反擊，迪布高斯吹罰麥巴比，指他侵犯巴塞中堅艾利加西亞，這個判決隨即引爆皇馬後備席。

在場邊的盧卡斯華斯基斯和雲尼斯奧斯，都衝入球場叫罵，而魯迪格更涉向球證投擲物件，美聯社指，魯迪格當時手持一包冰，其他球員和職員則嘗試制止他；球證迪布高斯向他出示紅牌，並在比賽報告上指魯迪格「由指導區投擲一件物品，未有擊中我」，並指這名中堅的態度「具侵略性」。有報道指，他當時正是向球證掟冰。

最終巴塞隆拿以3：2擊敗皇馬，第32次奪得西班牙盃，續成奪冠次數最多的球隊。

巴塞第32次奪得西班牙盃。（路透社）

除魯迪格之外，盧卡斯華斯基斯在完場後也被出示紅牌，據媒體報道，皇馬賽後尚有第3名球員被逐，但對其身份有分歧，有指是祖迪比寧咸，也有指是雲尼斯奧斯。雖然魯迪格賽後冷靜下來，也如常向巴塞球員道賀和握手，但西媒指，相信在西班牙足總調查後，魯迪格會面臨更重處罰，包括停賽多場等。

耶馬的造型相當矚目。（Getty Images）

另外，巴塞的17歲翼鋒耶馬以一頭向前梳的金髮示人，相當搶眼，交出兩個助攻的他賽後戴着兩副太陽眼鏡受訪，還道：「他們（皇馬）入一球、入兩球都不重要，因為今年他們就是無法擊敗我們，而我們也證明了這一點！」