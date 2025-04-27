域斯咸4年間由非聯賽踢到英冠　班主「死侍」：英超夢可成真

威爾斯球隊域斯咸，在2021年獲《死侍》男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及美國演員洛麥艾漢尼（Rob McElhenney）收購後，近3年3度升班，周六（26日）在英甲鎖定亞軍，來季將出戰英冠。



域斯咸升班，球迷瘋狂慶祝。（Getty Images）

域斯咸在英甲主場擊敗查爾頓，提早鎖定升上英冠的資格。事實上，自域斯咸換上新班主以來，近3年連續3季都升班，先在2023年以破紀錄的111分奪得英格蘭全國聯賽（第五級別）冠軍，升上英乙；2024年再以英乙亞軍的身份升上英甲，今次更是相隔44年來再度衝上英冠，連續3年升班。

賴恩雷諾士和洛麥艾漢尼都在現場親身見證球隊升班，兩人在看台上興奮慶祝，賽後也落場舉起獎盃；大批域斯咸球迷也衝入球場狂歡，氣氛相當熾熱。

域斯咸連續3季升班。（Getty Images）

賴恩雷諾士和洛麥艾漢尼在2021年以250萬英鎊收購域斯咸，期間除了為球隊拍攝紀錄片，又投資增兵，今夏更會展開擴建球場的工作；域斯咸的球員今年更與美國男星查寧泰坦（Channing Tatum）一同拍攝美國超級碗廣告，令這支小球隊無論是成績或名氣都提升到前所未見的層次。

賴恩雷諾士和洛麥艾漢尼在看台上歡呼。（Getty Images）

域斯咸4年間由非聯賽球隊踢到英冠，賴恩雷諾士道：「以前，這像是個遙不可及的夢。5年前，我們說，我們的目標是升上英超，當時很多人嘲笑我們，這是可以理解的。但這一刻，感覺這件事是可以實現的。」