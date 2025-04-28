歐聯全攻略｜4強開打　阿仙奴迎PSG　捧兵工廠搶先破「門」

阿仙奴歐聯8強技術擊敗「歐戰之王」皇家馬德里，繼2009年之後再躋身準決賽，他們4強迎擊先後淘汰兩支英超隊伍的法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）， 首回合先於主場出擊，務求先拔頭籌。

（球賽編號：FB1078，4月30日03:00開賽，NowTV 643台直播）



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「兵工廠」今季歐聯戰績不俗，12場取得9勝2和1負，單論主場更是戰績彪炳，取得5勝1和，而且攻入14球及失2球，除了和波一仗，其餘5場勝仗都不失一球。

阿仙奴翼鋒布卡約沙卡在今屆歐聯首階段對PSG時，攻入一球，助球隊以2：0取勝。（Getty Images）

值得一提的是，阿仙奴在主場特別早入局，6場主場都是先入球一隊；包括8強主場以3：0大破皇馬，迪格蘭賴斯該仗連入兩個妙絕罰球。

PSG在16強先藉12碼氣走在首階段位列榜首的利物浦，之後再於8強驚險淘汰另一支英超隊伍阿士東維拉，其中門將基安盧基當拿隆馬表現居功至偉，要不是他多番撲救，球隊未必能夠晉級。

當拿隆馬在16強及8強都有出色表現，是PSG晉級的一大功臣。（Getty Images）

阿仙奴卻毋懼PSG，他們過去5次跟PSG碰頭未嘗一敗，取得2勝3和，包括今季首階段主場以2：0取勝，因此，今仗「主勝」穩開外，也可博阿仙奴先開紀錄。

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