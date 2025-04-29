亞洲波多面睇｜4強上演沙職內訌　希拉爾「大」吉大利

今屆亞冠盃淘汰賽改制，一次過在沙特城市吉達舉行，由8強打到決賽，兩支沙特勁旅⁠⁠希拉爾將與吉達艾阿里於8強雙雙過關，將爭入決賽，一場「大」戰勢所難免。4強另一對碰是C朗拿度領軍的艾納斯面對日職的川崎前鋒。

（球賽編號：FB1080，4月30日 00:30開賽，HOY TV 76台直播）



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希拉爾是沙特國內班霸，曾21次奪得聯賽錦標，為列強之冠，上季以不敗姿態於沙超封王，但今季表現稍為回落，暫時以6分落後於伊蒂哈德，因此或許他們的注意力會更集中在亞冠盃上。

希拉爾陣中粒粒皆星，鋒線有米祖域，中場亦有米連高域沙維壓陣。（Getty Images）

希拉爾陣中擁有多員曾在歐洲頂級聯賽效力的球星，例如曾效力富咸的阿歷山大米祖域，以及米連高域沙維、魯賓尼維斯及簡些路等，戰力驚人，8強時面對南韓的FC光州，便大派7隻光蛋，其中米祖域亦攻入一球。

吉達艾阿里近年亦冒起極快，陣中擁有羅拔圖法明奴、馬列斯及前波圖球星加連奴（Galeno）等，3人於8強各入一球下，球隊以3：0輕取泰國的武里南聯。

對賽往績方面，希拉爾稍佔上風，近6次交手取得4勝1和1負；值得一提是，這6場有5次總入球超過2球，當中3次更逾3球，因此今仗勝負難料下，「入球大」更值博。。

吉達艾阿里在法明奴等球星帶領下，闖入亞冠盃4強。（Getty Images）

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