女足球員十字韌帶受傷機會遠超男足　英大學研究與月經周期關係

女子足球近年急速發展，特別是在歐洲，英格蘭女子超級聯賽（WSL）、女子歐聯等賽事大受歡迎，惟有關的傷患特別是前十字韌帶傷患也增加。

國際足協宣布資助一項研究，去了解女性月經周期與受傷機會的關係，務求改善目前的機制，減低女足球員受傷風險。



英格蘭女子超聯近年相當受歡迎。（Getty Images）

英國BBC報道指，倫敦大學去年5月發表的研究顯示，女性足球員在月經周期的特定時期，受傷機會更高，研究監察的26名球員當中，她們在月經前的日子，肌肉受傷的機會比起月經期間高6倍之多。另外，亦有研究顯示，女性足球員前十字韌帶受傷的機會，較男性足球員高出2至6倍。

過去兩年間，不少女子足球都曾受前十字韌帶傷患，包括荷蘭神射手美迪瑪（Vivianne Miedema）、阿仙奴前鋒美特（Beth Mead）、英格蘭隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）和澳洲隊長卡爾（Sam Kerr）。

作為荷蘭女足首席射手的美迪瑪曾受前字韌帶傷患困擾。（Getty Images）

不過有關月經周期與前十字韌帶受傷機會之間的關聯，則未獲研究。國際足協會將會資助倫敦京士頓大學去研究了解女性月經周期荷爾蒙水平的起伏，會否增加前十字韌帶傷患的風險。

京士頓大學運動生物力學高級講師奧古斯圖斯表示，會從月經周期間身體構造和生理功能的轉變，去檢測運動員會否因而更易受傷，「月經周期的不同階段，荷爾蒙水平會浮動，但我們還未知道這對於受傷機會的影響有多大。」他續指，前十字韌帶受傷的原因有很多，亦有一些傷患是無可避免的，「我們嘗試去幫助因衝擊動作以外的原因而前十字韌帶受傷的人。有一些傷患，有機會以力量訓練和調整去預防。」

京士頓大學希望透過研究，可改善防傷機制。（Getty Images）

倫敦球會包括富咸，和部份草根層級的足球員會參與研究，定期接受血液和體能檢測。研究會監察她們在月經周期間的荷爾蒙水平，特別是雌激素和黃體素的水平，曾有研究指出，這兩種分泌有可能增加韌帶的鬆弛度及降低肌肉神經的反應時間；由於前十字韌帶受傷常出現在急速轉向及跳頂頭槌後落地時，研究同時亦會分析在這兩種情況下，荷爾蒙水平的浮動會否與受傷有關。