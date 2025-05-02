亞洲波多面睇｜亞冠終極決戰　川崎前鋒有力封王

亞冠盃周六終極決戰，由佔主場之利的吉達艾阿里，迎戰日職的川崎前鋒；前鋒4強淘汰有C朗拿度壓陣的艾納斯，今仗隨時再爆冷門，一舉捧盃。

（球賽編號：FB1280，5月4日 00:30開賽，HOY TV 76台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50047706

今屆亞冠盃改制，由8強開始全部一場過，而且集中在沙特阿拉伯的吉達上演，因此決賽場地正好是吉達艾阿里的主場館。

法明奴連續兩圈都有進帳，是吉達艾阿里的進攻重心。（Getty Images）

吉達艾阿里於今季亞冠盃表現優異，11勝1和未輸過，其中8強3：0輕取泰國的武里南聯，4強又以3：1力挫同來自沙特的勁旅希拉爾；前利物浦球星羅拔圖法明奴在最近兩圈都有入波，狀態奇佳。

川崎前鋒雖然在今屆亞冠盃首階段以5勝2負晉級，但在8強開始表現出色，8強加時以3：2擊敗應屆卡超冠軍艾薩德，4強又以3：2淘汰有C朗及文尼壓陣的艾納斯，氣勢正盛。

兩軍過往未嘗碰頭，吉達艾阿里曾兩次殺入亞冠決賽，都鎩羽而歸，川崎前鋒則首次躋身決賽。不過，沙特球隊過往16次躋身決賽，只有6次捧盃；相反，日本隊伍過往13次入決賽，卻有8次封王，今仗吉達艾阿里可能形勢較佳，但川崎前鋒或能爆冷奪冠。

38歲的家長昭博老而彌堅，4強射入一球，助川崎前鋒躋身決賽。（Getty Images）

足智彩進一步優化現有投注種類，增設「半場讓球」及「加時讓球主客和」，提供更全面的投注選擇。

「讓球」將增設「半場讓球」，除只適用於上半場外，其玩法與目前「讓球」相同，但只會把「讓球數」對比上半場賽果。除預售外，項目亦設即場投注。

為了令顧客投入觀賞球賽至最後一刻，除法定比賽時間內供投注的「讓球主客和」外，投注人士更可於加時階段，即場投注「加時讓球主客和」。

所有「讓球」及「讓球主客和」相關的投注種類均備有不同「讓球數」投注選項，提高投注彈性。

詳見：https://campaigns.hkjc.com/football-fo/ch/hdc_hhad_update?b_cid=BWFHTB1C_BEC_productQ1-2025_05

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。