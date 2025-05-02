英超特攻｜車路士迎利物浦　車仔力爭前四　誓破紅軍開主勝

隨着利物浦上周大破熱刺提早封王後，英超餘下的焦點應是前五之爭，今周車路士於主場迎擊紅軍，將乘對手戰意鬆懈，力爭3分。

（球賽編號：FB1284，5月4日23:30開賽，Now TV 621台直播）



更多賠率，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50047204

英超前五位來季都獲歐聯資格，頭兩名利物浦與阿仙奴已佔兩席，第3位起到第7的紐卡素、曼城、車路士、諾定咸森林及阿士東維拉，最多相差只有5分；車路士現時得60分排第5，差紐卡素2分，但跟第6的森林同分，只比維拉多3分，因此歐聯席位競爭空前激烈。

車路士主力高爾彭馬自1月14日對般尼茅夫後，便未嘗取得入球。（Getty Images）

車路士表現雖然稍為飄忽，但單論聯賽主場出擊，卻有不俗戰績，近7場取得6勝1和，近4場有3次都贏1：0。至於「藍戰士」近5次主場面對紅軍，1勝3和1負，可謂平分秋色。

車路士去季被戲稱「彭馬FC」，但高爾彭馬（Cole Palmer）踏入2025年後卻表現失色，自1月14日對般尼茅夫後，在各項賽事便未嘗取得入球，在之後的13輪聯賽也只得3次助攻，表現令人失望，未知今仗面對紅軍會否打破入球荒。

利物浦主將沙拿無論在射手榜及助攻榜，都雄踞首位。（Getty Images）

利物浦以34戰得82分提早4輪封王，沙拿取得28球及18次助攻，兩項統計都暫列首位，大有機會成為今屆神射手兼助攻王，但鑑於球隊早已收獲冠軍，戰意成疑，或許可博車路士今仗開出「主勝」。

足智彩進一步優化現有投注種類，增設「半場讓球」及「加時讓球主客和」，提供更全面的投注選擇。

「讓球」將增設「半場讓球」，除只適用於上半場外，其玩法與目前「讓球」相同，但只會把「讓球數」對比上半場賽果。除預售外，項目亦設即場投注。

為了令顧客投入觀賞球賽至最後一刻，除法定比賽時間內供投注的「讓球主客和」外，投注人士更可於加時階段，即場投注「加時讓球主客和」。

所有「讓球」及「讓球主客和」相關的投注種類均備有不同「讓球數」投注選項，提高投注彈性。

詳見：https://campaigns.hkjc.com/football-fo/ch/hdc_hhad_update?b_cid=BWFHTB1C_BEC_productQ1-2025_05

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。