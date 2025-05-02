F1邁亞密站｜諾里斯超浮誇頭盔搶鏡　法拉利特別拉花遭劣評

F1（一級方程式）今周末上演邁亞密站，每年的這一站，車手和車隊都會爭相換上特別頭盔、隊服和戰車拉花，當中最多人談論的當數諾里斯（Lando Norris）的浮誇頭盔；法拉利同樣引人注目，風評卻不太正面。



諾里斯日前在社交媒體公開自己的邁亞密站特別版頭盔，採用Disco Ball概念，直接將頭盔貼滿鏡面貼片，在燈光下銀光四射，相當搶眼。

諾里斯的邁亞密站頭盔一向有創意，最令人深刻的當數2023年，他將頭盔直接做成籃球的模樣，去年則是沙灘波設計。

另外，威廉士車手艾邦（Alex Albon）也會採用一個以橙為設計概念的頭盔，他在硬照中被鮮橙圍繞，感覺清新。邁亞密所在的佛羅里達州與橙關係密切，除了作為主要柑橘產地，橙在邁亞密以至整個佛州，都有重要的象徵意義和歷史淵源，已有90年歷史、每年在邁亞密舉行的大學美式足球賽，便叫做「橙碗」（Orange Bowl）。

法拉利今站同樣大變身，隊服完全換上贊助商HP的藍和白色，戰車也有限定版拉花，車尾換上HP的藍白色，惟其他部份如常起用紅色，感覺不甚協調，引來不少批評，甚至有網民譏笑指是否「不夠顏料」。

平治也由標準的黑色隊服，換上紅色系賽車服，配上樹影等夏季元素，同時與贊助商adidas推出夏季服裝系列。