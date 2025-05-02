利物浦7月訪港門票預售疑出錯　開售時間前已可購票累球迷撲空

利物浦將於7月26日在啟德主場館，與意甲球隊AC米蘭合演表演賽，賽事周五（2日）早上作官方球迷會會員預售，惟由利物浦會方提供予球會會員的售票連結，在原定開售時間前已生效，結果許多準時購票的球迷未能買到門票。

利物浦香港官方球迷會發文指，已聯絡有關單位，要求重新提供門票予其會員購買。



利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺名宿代表，早前出席「香港足球盛會」記者會。（資料圖片／盧翊銘攝）

由TEG Sport主辦的「香港足球盛會」將在7月26日及7月31日於啟德主場館舉行，7月26日由利物浦對AC米蘭，31日由阿仙奴對熱刺。利物浦對AC米蘭的「渣打盃」周五作兩輪預售，分別是早上10時開始的官方球迷會會員預售，及中午12時的渣打信用卡客戶預售，由售票平台Cityline運作。

官方球迷會會員預售中，球迷可購買北看台龍門後的「利物浦球迷會」，有1299港元及1699港元兩種票價選擇。

利物浦早前提早鎖定24/25英超冠軍，訪港吸引大批球迷購票。（路透社）

香港利物浦官方球迷會在售票前一天（1日）發文，表示向主辦單位及利物浦會方查詢已一星期，惟未獲回覆會員預售詳情，其後在晚上9時再發文，表示獲利物浦通知，會員將於售票當日早上8時透過電郵收到購票連結。據知可參加預購的，除了香港利物浦官方球迷會的會員外，尚有利物浦（香港及澳門）官方球迷會，及利物浦英國會方官方球迷會的會員（LFC Members）。

會員如期在當日早上8時收到Cityline的購票連結，但有球迷發現，雖然主辦方公布的購票時間是早上10時，惟利物浦官方球迷會的會員（LFC Members）收到的購票連結在8時已生效，不少人亦立刻成功購票，結果到10時，門票已所餘無幾，許多按時進入連結的球迷未能購票。

利物浦香港官方球迷會其後發文指，球迷會收到大量會員投訴，指未能透過球會提供的連結購票，「並且指出由球會提供（LFC Members）嘅連結反而喺8點幾就開始賣飛」，帖文續寫道，已聯絡利物浦會方反映，並已要求主辦單位（TEG Sport）及Cityline在5月9日前提供門票予利物浦香港官方球迷會會員補購。