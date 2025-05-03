優秀教練選舉｜鄭兆康郭克榮膺最佳教練　鄭：不知還有沒有機會

兩面巴黎奧運金牌，令香港劍擊隊總教練鄭兆康勇奪2024賽馬會香港優秀教練選舉全年最佳教練（個人項目高級組）殊榮；並列奪得這個獎項的香港硬地滾球隊總教練郭克榮，亦以巴黎殘奧3金2銀證明自己實至名歸。

「康教練」第七次當選全年最佳教練，過去六次皆以輪椅劍擊隊教練身分獲得，他今天領獎時卻說，不知道未來還會否有機會再次上台。



「康教練」此話緣於一個原因：「接任香港劍擊隊後，我們一直堅持提名各個劍種的教練競逐最佳教練，譬如東京奧運張家朗奪金，所以提名Greg（花劍教練Gregory Koenig）。劍擊隊在巴黎奧運奪得兩金，但因無法並列提名Greg和Tavi（剛於3月退休的重劍教練），最終便由我做代表吧。」由於不主張由總教練競逐殊榮，所以「康教練」才說，未知他日還會否再有機會領獎。

（香港體育學院FB）

回顧四十多年劍擊運動員及教練生涯，「康教練」坦言，每天都在思考如何在競爭激烈的精英體育中擊敗對手，教練工作從無幸運成份，「我買六合彩廿幾年都未中過三個半字」，只有整個團隊每天勤懇付出，方有收穫。談到未來目標，青訓固然是「康教練」的重點環節，他坦言，今屆世界青少年錦標賽奪得女子個人重劍少年組及男子重劍團體兩面銅牌，加上共有七個項目殺入八強，足證香港劍擊順利接班：「青訓不是今年的事，我們在幾年前已經投放資源。今年世青有七個項目入八強，具衝擊獎牌的實力，最終奪得兩面銅牌，特別是團體項目，更能證明整體實力。我可以負責任地說，在我退休前，香港劍擊不會青黃不接。」

（香港體育學院FB）

今年優秀教練選舉收到249份提名，最終196人獲獎，獎項包括學校優秀教練獎、社區優秀教練獎、精英教練獎、最佳隊際運動教練奬、最佳教練培訓工作者奬、優秀服務獎及4個項目的全年最佳教練獎。

全年最佳教練獎

個人項目高級組：郭克榮（硬地滾球）、鄭兆康 （劍擊）

團體項目高級組：陳仁傑（殘疾人羽毛球（傷殘人士））、張瑞 （乒乓球）

個人項目青少年組：黃金球（輪椅劍擊）、鄭天慧（武術）

團體項目青少年組：孟憲儉（乒乓球）



優秀服務獎

黃德華 （桌球）、林智鵬（殘疾人乒乓球 （智障人士））



最佳教練培訓工作者獎

陳錦雄（體操）



最佳隊際運動教練獎

Jevon Groves（欖球）

