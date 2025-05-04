德甲｜拜仁最後一刻遭逼和奪冠要再等　哈利卡尼笑容瞬間消失

哈利卡尼（Harry Kane）周六晚（3日）本來準備迎接生涯首個主要錦標，拜仁慕尼黑作客擊敗RB萊比錫的話即提早封王，賽會更特准停賽的卡尼落場邊準備慶祝，惟最後一刻卻發生意外。



德甲今周踢到第32輪，賽前，拜仁慕尼黑領先次席的利華古遜9分，若今周擊敗RB萊比錫，就可以提前兩輪宣布重奪德甲冠軍。

哈利卡尼今仗因停賽只能在看台上睇波。（Getty Images）

英格蘭前鋒哈利卡尼加盟拜仁第二季，終於大有機會一嘗捧起聯賽冠軍，惟今仗他因累積5面黃牌需停賽，只能在看台睇波，本來按規例，停賽球員在比賽開始前半小時、及結束後半小時內，都不得踏足球場比賽範圍，但德國《圖片報》指，德國聯賽會特准卡尼在比賽結束前，已去到場邊，讓他在贏得生涯首個主要錦標的特別日子，能跟全隊一起慶祝。

辛尼（左）一度為拜仁反超前。（Getty Images）

卡尼今仗先在看台上睇波，萊比錫雖然在39分鐘已領先到2：0，但下半場，艾歷迪亞和米高奧利斯在兩分鐘內連追兩球，83分鐘再有利萊辛尼建功，拜仁反超前3：2，看台上的卡尼也舉起雙手慶祝，不久後更來到場邊，準備賽後狂歡。

未料萊比錫在補時最後一刻，尤素夫保臣破門追平成3：3，意味拜仁要重奪德甲冠軍，要再等一等；萊比錫眾將狂歡之際，鏡頭捕捉到場邊的卡尼從本來笑容滿臉，變得目無表情。

不過拜仁要鎖定聯賽冠軍，大概只是時間問題。假如利華古遜周日晚作客弗賴堡失分，拜仁即落實封王，否則拜仁下輪只要再取一分，也可提早一輪奪冠。