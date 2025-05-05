德甲｜拜仁自動封王　卡尼苦等14年終奪生涯首冠

德甲聯賽，隨着利華古遜在周日晚（4日）賽和弗賴堡，拜仁慕尼黑終提早兩輪重奪德甲冠軍。

這是拜仁的第33個德國頂級聯賽冠軍，但31歲的哈利卡尼是多次與獎盃擦身而過後，才奪得這個生涯首冠。



拜仁慕尼黑周六作客RB萊比錫，本來贏波就可以提早奪冠，卻在最後一刻被追和，當時停賽的卡尼本已準備好與隊友一同慶祝，惟最終還要等待。到周日利華古遜對弗賴堡，只要利華未能全取3分，拜仁就可提前宣布奪冠，眾將亦齊集睇波。

最後利華2：2賽和對手，卡尼終於獲得14年職業生涯的首個冠軍，他興奮地與在熱刺、拜仁和英格蘭都是隊友的迪亞搭着肩膊唱歌，畢竟兩人都是耕耘多年才好不容易捧起第一個錦標。單從卡尼在Instagram限時動態一個簡單的獎盃表情符號，就感受到他的興奮。

卡尼在IG限時動態分享一個大大的獎盃表情符號。（Instagram）

卡尼是英格蘭最佳前鋒之一，在英超也3次贏得金靴獎、也是2018世界盃金靴，惟在他14年的職業生涯中雖曾6次打入盃賽決賽，都未能掄元，球會層面有熱刺在2017年出戰歐聯決賽，但輸給利物浦；2015和2021年在英格蘭聯賽盃決賽也是飲恨。英格蘭國家隊2021年在歐洲國家盃決賽飲恨，24年再入決賽，卡尼成為賽事神射手，但再屈居亞軍。

卡尼在2023年夏天轉投拜仁慕尼黑，拜仁當時在德甲已連續11季奪冠，對於希望一嚐捧盃滋味的卡尼來說，無疑是最好選擇。未料就在他加盟後第一場賽事，就在德國超級盃輸給RB萊比錫，該季（2023/24）卡尼雖然成為德甲神射手，惟冠軍由利華古遜贏得，卡尼一加盟，拜仁連勝便斷纜，令人不禁疑惑他是否真的如此「黑腳」。

來到今季，拜仁在德國盃16強出局、歐聯也被國際米蘭淘汰止步於8強，不過在德甲，拜仁換上新帥高柏尼後，重現德甲霸主的氣勢，最終奪得隊史第33個頂級聯賽冠軍。這是拜仁獎盃櫃中無數個錦標中最新的一個，卻是卡尼這位近代標誌性射手的第一個。